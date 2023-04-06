«أراضي دبي» راعياً رسمياً لمعرض العقارات الدولي

المصدر: (دبي- البيان)

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أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي رعايتها لفعاليات الدورة العشرين من معرض العقارات الدولي، الذي يقام خلال الفترة من 27 إلى 29 فبراير 2024 بمركز دبي التجاري العالمي.

وأكدت الدائرة حرصها الدائم على التواصل مع مجتمع المستثمرين العقاريين والمتعاملين وترسيخ ثقتهم بالقطاع العقاري في الإمارة؛ من خلال رعايتها ومشاركتها في الحدث، والذي حظي خلال دوراته الـ 19 السابقة باهتمام واسع من الضيوف العالميين والمختصين في القطاع العقاري.

حيث شهدت دورته الأخيرة مشاركة ما يزيد على 120 عارضاً عقارياً من أكثر من 40 دولة . وقال طارق رمضان المدير التنفيذي للمعرض: نجحت الدورة 19 في الحفاظ على مكانة المعرض بمجال صناعة العقارات، مع استقطاب الحدث 10000 زائر. وأشار إلى رفع مستهدفات الدورة العشرين وزيادة مساحة العرض بنسبة 100%، واستقطاب 15000 زائر.

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