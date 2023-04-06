بنك الإمارات دبي الوطني ينظم أول إصدار من الصكوك لمصرف الراجحي بقيمة مليار دولار

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني نجاح تسعير الصكوك المستدامة الممتازة غير المؤمّنة بقيمة مليار دولار أمريكي لمصرف الراجحي، وهو أكبر مصرف إسلامي في العالم من حيث الأصول والقيمة السوقية.

وشهدت الصكوك لأجل 5 سنوات، التي تم تسعيرها بعائد إعادة شراء يبلغ4.774% إقبالاً قوياً، حيث جذبت طلبات تجاوزت 3.75 مليارات دولار.

وأدى الطلب القوي من المستثمرين إلى قيام مصرف الراجحي بخفض معدل الربح بمقدار 40 نقطة أساس عن سندات الخزانة الأمريكية لأجل خمس سنوات إلى 110 نقاط أساس مقارنة بمعدل التسعير الأولي البالغ 150 نقطة أساس.

ولاقت الصكوك إقبالاً قوياً من جانب المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط، الذين استحوذوا على 49 % من إجمالي حجم الطرح. كما شهد الطرح طلباً قوياً من جانب المستثمرين الدوليين البارزين.

وجاء إصدار الصكوك في إطار برنامج إصدارات الصكوك التابع للمصرف، الذي يسعى من خلاله إلى جمع أربعة مليارات دولار، والذي تم إطلاقه في أبريل 2022.

وقال وليد المقبل، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي: «يعكس نجاح أول إصداراتنا من الصكوك، في ظل ما تشهده الأسواق من تقلبات وتحديات مختلفة، ثقة المستثمرين في مصرف الراجحي والأسس المتينة لاقتصاد المملكة.

وبينما نفخر بالإعلان عن التزام المصرف بالتمويل المستدام ضمن جهوده لتنويع استراتيجيته الخاصة بمصادر التمويل.

فإننا ممتنون للدعم الاستثنائي من مستثمرينا المحليين والدوليين بعد المشاركة الكبيرة التي شهدناها خلال عملية التسويق لهذه الصكوك. ونتطلع إلى نشر تقريرنا السنوي حول تخصيص وتأثير الصكوك لكي نطلع المستثمرين ونعرفهم بشفافية ووضوح أكبر حول أهم الفوائد البيئية والاجتماعية التي ستحققها هذه الصفقة».

وقال محمد البستكي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال:

«سعداء باختتام طرح صكوك مصرف الراجحي بنجاح، وفخورون بالثقة الكبيرة التي نحظى بها من جانب عملائنا انطلاقاً من قناعتهم الراسخة بقدرتنا على دعم جميع متطلباتهم من خلال حلول مبتكرة، وهو ما يُعد شاهداً قوياً على سجلنا الحافل بالإنجازات والنجاحات في أسواق أدوات الدين في المنطقة.

ويجدد البنك التزامه بدوره في توفير محفظة متنوعة ومبتكرة من حلول التمويل المستدامة التي تسجّل طلباً متزايداً من العملاء بالمنطقة وعالميا».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز