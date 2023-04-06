12135 تصرفاً عقارياً بدبي في مارس بنمو 45 %

المصدر: دبي - البيان

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أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن «بروبرتي فايندر»، شركة التكنولوجيا العقارية، أن سوق العقارات التي تشهد ازدهاراً مطرداً في دبي سجلت زيادة بتصرفات شهر مارس بلغت نسبتها 45 % على أساس سنوي، مع 12.135 تصرفاً، مقارنة بـ 8.344 تصرفاً في مارس 2022.

وشهدت تصرفات مارس ارتفاعاً ملحوظاً، حيث حققت زيادة بلغت أكثر من 53 % بالمقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي.

وسجلت قيمة التصرفات على العقارات الجاهزة زيادة 34 % لتتجاوز 21.6 مليار درهم، مقارنة بـ 16.1 مليار درهم في مارس 2022، وبذلك سجل شهر مارس أعلى معدل في حجم وقيمة التصرفات العقارية منذ عقد من الزمان.

وأسهم حجم التصرفات العقارية على الخارطة في تعزيز نمو سوق العقارات في دبي، مسجلاً 52.8 % من إجمالي معاملات البيع و36.8 % من قيمة التصرفات. كما ارتفع عدد مبيعات العقارات على الخارطة بنسبة 95 % على أساس سنوي، مسجلاً أكثر من 6.400 تصرف، مقارنة بـ 3.287 في مارس 2022.

بينما سجل حجم تصرفات العقارات الجاهزة زيادة بنحو 13 % على أساس سنوي مع أكثر من 5.700 تصرف، وارتفعت قيمة هذه التصرفات بنسبة 34 % على أساس سنوي، لتصل إلى حوالي 21.6 مليار درهم، مقارنة بـ 16.1 مليار درهم في مارس من العام الماضي.

تفضيلات

وأظهرت البيانات تطوراً كبيراً في تفضيلات الملاك والمستأجرين، فنحو 59.7 % من الراغبين في تملك عقار يبحثون عن شقق سكنية، بينما يميل 40.3 % إلى الفلل أو المنازل المستقلة (تاون هاوس)، كما زادت نسبة الباحثين عن شقق بين المستثمرين أو الراغبين بتملك منزل مسجلة 59.7 %، بالمقارنة مع 57.2 % في مارس 2022.

بالمقابل، انخفض عدد الباحثين عن الفلل أو تاون هاوس بنحو 2.5 %، من 42.8 % إلى 40.3 %. وبلغت نسبة الباحثين عن شقق مؤلفة من غرفتي نوم 34 %، تليها الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة بنسبة 32 %.

وفي قطاع الإيجارات، أشارت البيانات إلى أن 79.8 % من المستأجرين يسعون لاستئجار شقق سكنية.

بينما يبحث 20.2 % عن فلل أو منازل مستقلة (تاون هاوس). واستحوذت العقارات المفروشة على اهتمام 63.8 % من الباحثين عن شقق بغرض الإقامة الطويلة، بينما ركز 34.4 % على الوحدات غير المفروشة.

وبالنسبة للباحثين عن استئجار فيلا أو منزل مستقل (تاون هاوس)، فإن حوالي 52.1 % منهم أبدوا رغبتهم بوحدات غير مفروشة، مقابل 46.8 % فضلوا استئجار فلل أو منازل مستقلة مفروشة.

وبحث 33.3 % من المستأجرين عن وحدات مؤلفة من غرفة نوم واحدة، و30.4 % عن وحدات من غرفتي نوم، و29.4 % عن استوديو. وبالنسبة للفلل أو المنازل المستقلة (تاون هاوس)، تركز بحث 42 % من المستأجرين عن وحدات بثلاث غرف نوم، و35.5 % عن وحدات مؤلفة من أربع غرف نوم أو أكثر.

مناطق

وحافظت بعض المناطق على تصدرها قائمة الأكثر بحثاً عنها للإيجار، بما فيها دبي مارينا، وداون تاون دبي، والخليج التجاري، ونخلة جميرا، وقرية جميرا الدائرية. بينما تركز الإقبال على دبي هيلز استيت، ونخلة جميرا، والمرابع العربية، وداماك هيلز، ومدينة محمد بن راشد طلباً لامتلاك أو استئجار الفلل أو الـ (تاون هاوس).

البيع على الخارطة

وشهد سوق البيع على الخارطة في مارس استحواذ منطقة دبي كريك هاربور على ما يقرب من 12 % من إجمالي قيمة التصرفات، و10 % من إجمالي المبيعات، تلاها مباشرة دبي مارينا التي استقطبت 11.7 % من قيمة المبيعات و3.7 % فقط من إجمالي المبيعات، وحلت قرية جميرا الدائرية في المرتبة الثالثة مسجلة في مارس 18.4 % من إجمالي المبيعات، و7.7 % فقط من إجمالي قيمة التصرفات.

ويواصل سوق دبي العقاري الحفاظ على زخمه في تصرفات البيع، حيث شهد الأداء المتسارع للسوق في مارس، إضافة رقم قياسي جديد يتخطى (12000) إلى الرقم الذي سجله شهر فبراير الذي تخطى (9000) مع نمو مستدام في القيمة السوقية.

نظرة متفائلة

وقال سكوت بوند، المدير العام لشركة بروبرتي فايندر في الإمارات: لدينا نظرة مستقبلية متفائلة وإيجابية لهذا القطاع خلال الأشهر المقبلة، ونتطلع باستمرار، لدعم هذا النمو من خلال مجموعتنا الواسعة من الأدوات والميزات المدعومة بالبيانات.

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