33 % نمو معاملات التخليص الجمركي قبل الوصول بأبوظبي في الربع الأول

المصدر: أبوظبي - البيان

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سجلت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي نمواً في معاملات إجراء التخليص الجمركي قبل الوصول خلال الربع الأول 2023.

حيث وصلت إلى 33% من إجمالي معاملات إجراءات التخليص الجمركي في مختلف المنافذ الجمركية على مستوى الإمارة مقارنة بـ 23% في الفترة نفسها من عام 2022.

وحققت معاملات التخليص قبل الوصول 45% من مجموع بيانات التخليص الجمركي في المنافذ الجوية، فيما سجلت 31% في المنافذ البرية، و9% في البحرية، ووصلت نسبة التخليص قبل الوصول للشحنات الخارجة من الدولة 47% من إجمالي عدد بيانات الخروج المسجلة، مقارنة بنسبة 38% خلال نفس الفترة من عام 2022، فيما سجلت الشحنات الداخلة 21% من إجمالي عدد بيانات الدخول مقارنة بـ11% في العام الماضي.

وأكد مبارك المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع العمليات الجمركية أن نمو معاملات التخليص قبل الوصول منذ بداية العام يأتي نتاجاً وانعكاساً لرحلة التحول الاستراتيجي على مستوى جمارك أبوظبي، والتي أثمرت منظومة متكاملة من الخدمات والأنظمة الرقمية والمبتكرة المعتمدة على التكنولوجيا المتطورة وتقنيات الذكاء الاصطناعي التي ساهمت في اختصار الوقت والجهد على العاملين والمتعاملين.

وتم تطبيق منظومة الجمارك الخفية الرقمية «تخليص جمركي بلا جهد» من خلال توفير واجهات الربط المركزية (APIS) لجميع المنصات المزودة للخدمات الجمركية، الأمر الذي ساهم في تقليل الزيارات لمراكز إسعاد المتعاملين، إذ سجلت في 2022 أقل من 10 زيارات، فيما بلغت قبل تطبيق المنظومة أكثر من 200 زيارة.

و إجراء التخليص قبل الوصول يتلخص بقيام (المستورد/‏ المصدر) أو من ينوب عنه بتقديم البيان الجمركي، ودفع الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى استيفاء متطلبات الجهات الرقابية (إن وجدت)، وإنهاء الإجراءات الجمركية قبل وصول البضاعة إلى المركز الجمركي.

حيث يتم لاحقاً وصول البضاعة إلى المنفذ الجمركي للبدء بعملية التفتيش بوساطة أجهزة الفحص بالأشعة ومطابقة بيانات الشحنة، تمهيداً لإجراء عملية الفسح والإفراج.

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