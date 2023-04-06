اتفاقية لـ«بروج» لزيادة حضورها بشرق أفريقيا

المصدر: (أبوظبي- البيان)

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أعلنت شركة بروج إبرام اتفاقية توزيع مع أحد أكبر موزعي البولي أوليفينات في منطقة شرق أفريقيا وهي شركة «سوموكيم».

وتستند الاتفاقية على علاقة الشراكة الطويلة الأمد التي تجمع بروج بشركة «سوموكيم»، وتهدف إلى زيادة حضور بروج في منطقة شرق أفريقيا. ويأتي ذلك على خلفية النمو الكبير الذي حققته بروج في حصتها السوقية في المنطقة.

وخلال السنوات الخمس الماضية، زادت بروج مبيعاتها من حلول البنية التحتية لشرق أفريقيا وضاعفت حجم مبيعاتها من حلول التغليف المطور. كما قامت بتنفيذ حملة قوية في المبيعات والتسويق.

وقال خلفان المهيري، النائب الأول للرئيس التنفيذي للشرق الأوسط وأفريقيا والتصدير في بروج: في 2022، زدنا مبيعاتنا من حلول التغليف المطور في شرق أفريقيا إلى 496 مليون درهم، ومن حلول الطاقة والبنية التحتية لدينا إلى 184 مليون درهم . ونحن متفائلون بشأن تحقيق مزيد من النمو في المنطقة.

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