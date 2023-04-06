مجلس الإدارة الجديد لجمعية الإمارات للتأمين يشدد على تعزيز التواصل مع «المركزي»

المصدر: أبوظبي- البيان

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أكد مجلس إدارة جمعية الإمارات للتأمين على ضرورة وأهمية تعزيز التعاون بين مصرف الإمارات المركزي والجمعية بشكل دائم ودفع التعاون والتنسيق بينهما خلال المرحلة القادمة بما يساهم في رفع وتعزيز كفاءة وتنافسية قطاع التأمين في الدولة.

وناقش مجلس الإدارة في أول اجتماع له بتشكيله الجديد في أبوظبي برئاسة خالد البادي رئيس مجلس إدارة الجمعية عدداً من الموضوعات المهمة من بينها خطة عمل الجمعية للعام الجاري والتعاون مع مصرف الإمارات المركزي وموضوعات أخرى تتعلق بمشروع الربط الإلكتروني بين شركات التأمين بشأن وثائق التأمين الصحي.

واطلع المجلس على الكتاب الوارد من معالي خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات المركزي بشأن دعوته للاجتماع مع ممثلي الجمعية لمناقشة القضايا والموضوعات التأمينية ذات الأولوية في تطوير صناعة التأمين وقرر المجلس تشكيل وفد من جهاز الأمانة العامة وممثلين عن أعضاء مجلس الإدارة للإعداد والتنسيق وحضور الاجتماع.

كما اطلع المجلس على المراسلات الواردة من المصرف المركزي بشأن إنشاء شركة مستقلة لتطوير وتشغيل منظومة مشاركة معلومات «اعرف عميلك» للمؤسسات المالية المرخصة من قبل المصرف المركزي على أن تكون الشركة مملوكة من قبل كل من شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية واتحاد مصارف الإمارات وجمعية الإمارات للتأمين ومجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي وأحيط المجلس علماً بترشيح محمد عبندة عضو مجلس إدارة الجمعية رئيس اللجنة المالية ورئيس اللجنة الفنية المختصة لمكافحة الجرائم المالية لتمثيل الجمعية في هذا الشأن.

واستعرض مجلس الإدارة خطة عمل الجمعية للعام الجاري والواردة من شركات التأمين على ضوء تعميم الأمانة العامة للجمعية في هذا الشأن.

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