«الاتحاد»: إتمام أول دفعة تدريب لرخصة طيار متعدد الطواقم على «دريملاينر»

المصدر: أبوظبي - البيان

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حققت الاتحاد للطيران إنجازاً مهماً مع إتمام أول دفعة من طياريها المبتدئين برنامج التدريب الأساسي بنجاح على طائرة حقيقية طراز بوينغ 787 دريملاينر ضمن برنامج رخصة الطيار متعدد الطواقم.

وتنظم رحلات «التدريب الأساسي» لتدريب الطيارين المبتدئين على الإقلاع والهبوط تحت إشراف مدرّب طيران مؤهل، ليخوض بعدها الطيارون المبتدئون تدريبات متقدمة على أكثر الطائرات عريضة البدن كفاءة وتطوراً في السوق، وهي طائرات بوينغ 787 دريملاينر.

وقد أُطلق برنامج رخصة الطيار متعدد الطواقم لطائرات بوينغ 787 دريملاينر، الذي تم تطويره بالتعاون مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي والهيئة العامة للطيران المدني، في شهر أكتوبر من عام 2020، حيث صمم لتلبية الطلب المتزايد على طيارين ذوي كفاءة عالية في القطاع.

وقال محمد البلوكي، الرئيس التنفيذي للشؤون التشغيلية والتجارية في الاتحاد للطيران: «كان أول من أتم برنامج رخصة الطيار متعدد الطواقم لطائرات بوينغ 787 دريملاينر هم الطيارون المبتدئون الإماراتيون، وهذا إنما يدل على التزام الاتحاد للطيران الكبير إزاء مواصلة الاستثمار في الكوادر الوطنية من خلال تبني منهجيات تدريبية عالية المستوى. ».

وقام كل من مساعد طيار ثانٍ آية العوذلي، وعبدالله الشيباني بقيادة رحلة التدريب الأساسي بإشراف الكابتن سوريج ويراسكيرا.

وقالت آية العوذلي، مساعد طيار ثانٍ: «أتقدّم بجزيل الشكر والعرفان لقيادتنا الحكيمة وثقتهم الكبيرة بقدرات المرأة الإماراتية، وإنني فخورة بكوني ضمن الدفعة الأولى للحصول على رخصة طيار متعدد الطواقم لطائرات بوينغ 787 دريملاينر، الذي تصدرته الاتحاد للطيران بجدارة».

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