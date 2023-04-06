نخبة من الوزراء وقادة الأعمال يرسمون مستقبل السياحة المستدامة في سوق السفر العربي 2023

المصدر: دبي - البيان

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يستكشف خبراء السفر وصناع القرار من جميع أنحاء العالم كيفية عمل قطاع السياحة «للوصول إلى صافي الصفر» خلال النسخة الثلاثين من معرض سوق السفر العربي، في مركز دبي التجاري العالمي من 1 إلى 4 مايو المقبل.

وسيضم الحدث أكثر من 150 متحدثًا في 63 جلسة، حيث يوضح صناع القرار وخبراء الصناعة من جميع أنحاء العالم كيفية عملهم لدفع عملية إزالة الكربون داخل القطاع،.

كما سينضم وزراء من الإمارات والبحرين وعمان والأردن وجامايكا وإسبانيا إلى مجموعة من كبار الشخصيات من القطاع الخاص لرسم مستقبل السياحة المستدامة وعرض الابتكارات وتبادل المعرفة وأفضل الممارسات واستكشاف الفرص والتحديات على طول الطريق إلى صافي انبعاثات صفرية.

نمو

وستكون مشاركة العارضين في سوق السفر العربي 2023 أعلى بنسبة 27% عن العام الماضي، مع نمو في جميع قطاعات المعرض: الشرق الأوسط (أكبر بنسبة 15.1%)، وأوروبا (أكبر بنسبة 30.9%)، وآسيا (أكبر بنسبة 18.6 %) وأفريقيا (أكبر بنسبة 44.7%)، فضلاً عن تمثيل فعالية ترافيل تك والفنادق التي توسعت بنسبة 57.9 % و23.5% على التوالي.

وقالت دانييل كورتيس، مديرة المعرض: «نعتزم استخدام النسخة الثلاثين من سوق السفر العربي لتسليط الضوء على أحد أهم التحديات التي تواجه قطاعنا بما يتماشى مع شعار المعرض «العمل نحو تحقيق الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية»، إذ لا تعكس المشاركة المتزايدة في نسخة هذا العام من الحدث الجدية التي يأخذ بها خبراء السياحة وصناع القرار في العالم مسألة الاستدامة فحسب، بل تعكس أيضًا الطلب المتزايد على السفر الترفيهي وسفر الأعمال في جميع أنحاء الشرق الأوسط وما حوله».

وزراء

وسيستضيف سوق السفر العربي نخبة من أبرز صناع القرار الإقليميين بمن فيهم: معالي عبدالله بن طوق المري.

وزير الاقتصاد، حور الخاجة، مساعد نائب رئيس العمليات الدولية في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، محمود الهاشمي، مدير عام دائرة التنمية السياحية بعجمان، سوجيت موهانتي، رئيس مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث للدول العربية، فاطمة الصيرفي، وزيرة السياحة البحرينية، سالم بن محمد المحروقي، وزير التراث والسياحة العماني، ونايف الفايز، وزير السياحة والآثار الأردني.

قادة القطاع

وستضم هذه النسخة مجموعة كبيرة من قادة القطاع أبرزهم: السير تيم كلارك كي بي إي، رئيس طيران الإمارات، كيم هارداكر، نائب رئيس الولاء والشراكات لدى طيران الاتحاد، برايان موران، نائب الرئيس لسياسة الاستدامة العالمية والشراكات في بوينج، محمد الزعابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ميرال، جيري إنزيريلو، الرئيس التنفيذي لبوابة الدرعية، وغيرهم.

وسيضم معرض 2023 أكثر من 2000 شركة عارضة وحوالي 34,000 مشارك من أكثر من 150 دولة للاحتفال بالنسخة الثلاثين للحدث.

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