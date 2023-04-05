الصكوك الوطنية تسجل نمواً بنسبة 15% عام 2022

المصدر: وام

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سجلت الصكوك الوطنية - شركة الادخار والاستثمار ‏المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية - عاماً قوياً آخر في محفظتها الاستثمارية التي بلغ حجمها 13.7 مليار درهم (3.7 مليارات دولار أمريكي) عام 2022، أي ما يماثل زيادة قدرها 15% مقارنة بالعام السابق.

وقالت الصكوك الوطنية، في بيانها حول الأداء السنوي، إن الرفاهية المالية لعملائها واصلت نموها بفضل مجموعة واسعة من الحلول الادخارية والاستثمارية التي دعمت أهدافهم المالية المستقبلية مثل الادخار من أجل الحالات الطارئة أو من أجل تعليم أبنائهم.

وأشارت الشركة إلى أن تجربة العملاء أسهمت في تعزيز نمو استثماراتهم في الشركة للعام 2022، وذلك اعتماداً على حلول ادخارية مرنة أدت بدورها إلى تعزيز عوائدهم ورفع قيمة مدخراتهم.

كما أفادت الشركة أن النمو المتميّز في 2022 شمل الأفراد والمؤسسات، فضلاً عن عوائد ملحوظة حققها حملة الصكوك.

ويشكّل أداء الشركة مؤشراً مهماً على ثقة العملاء المتزايدة بها، مما جعلها بوصلة في عالم الادخار تُرشد العملاء عبر حلولها المتنوعة، وتُوجّه سلوك الادخار لديهم ليصبح ممارسة مستدامة.

تشكّل الأرباح والعوائد التنافسية التي تمنحها «الصكوك الوطنية» لعملائها معياراً رئيسيا لنجاحها، إذ وصلت إلى 5% في العام 2022 على بعض المنتجات، وهي من أعلى معدلات العوائد في الإمارات.

وأرجعت «الصكوك الوطنية» نموها القوي عام 2022 إلى العديد من الأفكار والحلول الرائدة، مثل خطة التقاعد الذهبي، ونادي الادخار العالمي، وصكوك الوقف.

وقال خليفة الدبوس، رئيس مجلس إدارة الصكوك الوطنية: «تمكّنت الصكوك الوطنية خلال العام الماضي 2022 من استقطاب جميع شرائح المجتمع من خلال الحلول التي تقدمها لهم. وفي الوقت ذاته، عزّزت النتائج المحققة ثقة عملائنا والشركاء والمجتمع إزاء الصكوك الوطنية، ما يعكس تحولاً واضحاً في نظرة الناس وطريقة تفكيرهم نحو عادة الادخار. كما أظهرت النتائج أيضاً قدراً عالياً من المرونة بعد جائحة كوفيد – 19 التي طالت تبعاتها الاقتصادية العالم أجمع ويسعدنا المحافظة على سجل حافل بالنمو المستمر منذ عام 2006».

وأضاف: «أظهر نمو المدخرات خلال السنوات الماضية بوضوح تام تحولاً ملحوظاً في ثقافة الإدخار لتصبح من الممارسات اليومية المنتظمة لعملائنا، حيث تمت حتى الآن أكثر من 196 ألف معاملة ادخار».

من جانبه، قال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية: «يوجد طلب قوي في السوق على حلول الادخار الرقمية المرنة لذلك، تواصل الصكوك الوطنية طرح المزيد من الحلول المبتكرة في العام 2023، مثل عرض "Level Up" والراتب الإضافي، وستشجع هذه الحلول عادات الادخار، إضافة إلى الارتقاء بتجربة عملائنا من المواطنين والمقيمين على حد سواء، للمشاركة معنا في التخطيط لمستقبلهم».

أدّى التحول الرقمي المستمر في شركة «الصكوك الوطنية» دوراً مهماً في النمو عام 2022، محققاً زيادة بنسبة 120% في المدخرات الرقمية مقارنة بعام 2021.

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