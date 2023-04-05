«أراضي دبي» راعياً رسمياً لـ «معرض العقارات الدولي 2024» بدبي

المصدر: وام

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أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن رعايتها لفعاليات الدورة الـعشرين من "معرض العقارات الدولي 2024" الذي سيقام خلال الفترة من 27 إلى 29 فبراير 2024 المقبل بمركز دبي التجاري العالمي بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين ورواد صناعة العقارات والمطورين.

ويسهم المعرض - الذي يعد منصة استثنائية لعرض العقارات في الشرق الأوسط للأسواق المحلية والعالمية - في تمكين أقطـاب صنـاع العقـار والخبراء والمتخصصين محليـًا ودوليًا من تبادل التجارب واستعراض أبرز الفرص الاستثمارية الواعدة التي يوفرها القطاع ومجال الإنشاءات في الدولة لرفع وتعزيز مستقبل القطاع العقاري باعتباره أحد ركائز الاقتصاد الوطني.

وقال طارق رمضان المدير التنفيذي لمعرض العقارات الدولي: إن الدورة الـ 19 من المعرض نجحت في الحفاظ على مكانته الرائدة في مجال صناعة العقارات مشيرًا إلى استقطاب الحدث ما يقارب عشرة آلاف زائر.

وتضم أجندة معرض العقارات الدولي لعام 2024 باقة من الفعاليات أبرزها المؤتمر الرئيسي واجتماعات الأعمال وورش عمل وحلقات تدريبية للمهتمين والعاملين في القطاع العقاري.

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