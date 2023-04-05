دبي وأبوظبي وبنغالور تتصدر حجوزات السفر على «طيران الهند إكسبرس»

المصدر: دبي - البيان

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تصدرت دبي وبنغالور وأبوظبي والدوحة حجوزات السفر على الموقع الشبكي الجديد لشركة طيران الهند إكسبريس، وشهد الموقع الإلكتروني الذي أطلقته الشركة كمنصة رقمية موحدة لتوفير خدمات حجز السفر إلكترونياً لعملاء شركتي طيران الهند إكسبريس (Air India Express) وطيران آسيا الهند (AirAsia India) التابعتين لها، زيادة لافتة في عدد زوار الموقع في غضون أيام قليلة منذ إطلاقه، حيث ساهم بتحقيق أكثر من 25 % من إجمالي عائدات الرحلات الدولية في اليوم الأول من إطلاقه.

وتوفر المنصة الرقمية airindiaexpress.com بحلتها الجديدة ومزاياها المبتكرة تجربة سفر فريدة عبر نظام حجز محسن ومتطور بشكل كبير، مما يتيح لعملاء شركة طيران الهند إكسبريس القيام بحجز رحلات الطيران على الإنترنت بسهولة وسرعة وأمان نظراً لتصميمه الفريد من قبل شركة «تاتا كونسالتينغ سيرفيسز» بدعم من شركة «تاتا ديجيتال»، حيث تم بناؤه على موقع طيران آسيا الهند الحائز على العديد من الجوائز بهدف تعزيز تجربة السفر لعملاء شركة طيران الهند إكسبريس عبر منصتها التاريخية.

وتم إطلاق الموقع الجديد من خلال الانتقال السلس إلى نظام الحجز وتسجيل الدخول والوصول، مما يوحد النظام البيئي التجاري للشركتين بشكل متكامل، حيث تركز شركتا الطيران الهندية حالياً، لا سيما بعد الإطلاق الناجح لنظام الحجوزات الموَحد للشركتين، على الانتقال إلى أنظمة تسجيل الدخول وإتمام إجراءات السفر بطريقة تدريجية سهلة ومرنة في جميع المطارات الدولية في الهند، تليها شبكة المطارات الخارجية.

قال ألوك سينغ، العضو المنتدب لشركة طيران الهند إكسبريس وطيران آسيا الهند: «تم تنفيذ المرحلة الأولية من دمج خدمات حجوزات السفر على متن خطوط طيران الهند إكسبريس وطيران آسيا الهند بطريقة قوية في وقت قياسي، حيث انتقلنا بنجاح من الأنظمة القديمة التي كانت مهيمنة على عملياتنا إلى التكنولوجيا الحديثة».

وأضاف سينغ: «نحن متحمسون وسعداء جداً بهذه الاستجابة الأولية لـموقع airindiaexpress.com الذي تم إطلاقه حديثاً تماشياً مع حرصنا على توفير تجربة سفر متميزة للعملاء، حيث تشكل تجربة العملاء الموحدة جزءاً مهماً من جهودنا الهادفة إلى تحقيق هدفنا المتمثل في عرض وتعزيز القوة والحجم الأكبر لشبكة طيران الهند».

وشكلت الحجوزات من الأسواق الدولية نحو نصف الحجوزات التي تمت عبر منصة airindiaexpress.com، تصدرتها دبي كأكبر مدينة مصدرة لحركة المرور، تلتها كل من أبوظبي والدوحة والشارقة وسنغافورة كأهم المصادر الدولية الأخرى لحركة المرور والحجز عبر الموقع. أما على صعيد السوق المحلي، فشهدت حركة المرور المحلية والحجوزات عبر المنصة حركة نشطة، حيث استقطبت المسافرين من الأسواق المحلية مثل بنغالور ودلهي ومومباي، مما يعكس قوة الشبكة المحلية ومراكز شركة طيران آسيا الهند.

جدير بالذكر أن طيران آسيا الهند تسيّر رحلاتها إلى 19 وجهة في جميع أنحاء البلاد، فيما تشغل طيران الهند إكسبريس رحلاتها إلى 14 وجهة دولية من 20 مدينة هندية.

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