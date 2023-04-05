مجموعة سوداتل للاتصالات (STG) تحقق نموًا استثنائيًا للعام الثاني على التوالي!

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واصلت مجموعة سوداتل للاتصالات (STG) في نمو متعاظم وذلك للربع الخامس على التوالي، إذ أعلنت الشركة عن تحقيق إيرادات قياسية للعام المنصرم 2022 بلغت 421 مليون دولار، بنسبة نمو 50٪، مقارنة بالعام المالي 2021.

من الجدير بالذكر أن نتائج العام المالي 2022م صاحبها نمو مستمر في الطلب على خدمات البيانات - data services، حيث تشهد STG زيادة عالية في عدد المستهلكين عموماً و في مجال الخدمات الرقمية digital services والبيانات data علي وجه أخص، مما ساهم في تحقيق صافي دخل قدره 56.8 مليون دولار، و نمو سنوي استثنائي بنسبة 184٪ ، تمخض عن ارتفاع الأرباح قبل الفوائد و الضرائب و الإهلاك و الإطفاء (EBITDA ) بنسبة 93٪.

كانت ومازالت شركة سوادني صاحبة تأثير في نمو عائدات منظومة STG وذلك عبر مضاعفة إيراداتها إلى 285.7 مليون دولار، مقارنة بـ 140.5 مليون دولار في العام المالي 2021.

هذا وقد دفع ذلكم النمو القوي "سوداني" إلى المركز الثاني في سوق الاتصالات بجمهورية السودان، بهامش ربح إجمالي 87٪، وهامش EBITDA 64٪

على ذات السياق، نمت عائدات الخدمات الرقمية بمقدار ثلاثة أضعاف كما نمت عائدات البيانات بأكثر من 90٪ خلال العام 2022، ذلك مما أدي إلى تعزيز خدمات الربط البيني لشركات الاتصالات، التي نمت بنسبة 12٪ على أساس سنوي.

أثمرت هذه الزيادة في النمو عن اتساع هائل في قاعدة المشتركين التي فاقت ال 400 ألف مشترك علاوةً على نمو إيرادات شركة سوداني بنسبة 106% مما يجعلها المشغل الأسرع نمواً، بضعف سرعة نمو السوق السوداني في العام 2022م.

لقد أظهرت عمليات سوداتل في غرب إفريقيا نتائجاً متباينة، حيث حققت إكسبريسو (السنغال) نموًا سنويًا في الإيرادات بنسبة 6٪ (بالعملة المحلية)، لكنها عانت من انخفاض بنسبة 5٪ (بالدولار الأمريكي). كان هذا بسبب انخفاض قيمة الفرنك الافريقي (العملة الموحدة لغرب إفريقيا) المرتبطة بحركة هبوط اليورو خلال العام الماضي. ولقد تم وضع الترتيبات للتغلب على هذه الاشكاليات التي برزت في السنة المالية 2022، لكي تضع الشركة في مسارها الطبيعي للنمو في الربع الاول للعام 2023.

بالنظر إلى مشغل STG بموريتانيا، فقد أظهرت شنقيتل Chinguitel استقرارًا في الإيرادات السنوية بالدولار الأمريكي، ولقد تمكنت الجهود المبذولة للتحكم في التكاليف التشغيلية من تحسين الهوامش مما أدى إلى تحقيق صافي ربح إيجابي بقيمة 5.8 مليون دولار أمريكي مقارنة بخسارة قدرها 3.9 مليون دولار أمريكي في السنة المالية السابقة 2021.

بشكل عام، ارتفع إجمالي قاعدة عملاء سوداتل STG عبر الهاتف المحمول إلى 13.5 مليون، مع نمو بنسبة 10٪ في قاعدة عملاء الخطوط الثابتة.

كما ارتفع متوسط استهلاك المشترك شهرياً ARPU على نطاق المجموعة بنسبة 115٪، مدفوعًا بالنمو العام في استهلاك البيانات وبذلك وللعام الثاني على التوالي، تضاعفت إيرادات سوداتل، بل ارتفع معدل نمو الشركة ذاته بنسبة 20٪.

هذا الأداء الثابت والمتسق هو نتيجة حتمية للجهود المبذولة في إعادة الهيكلة التشغيلية والمالية على مستوى المجموعة. حيث ظلت إدارة المجموعة تخطط وتضع استراتيجيات هذا النمو على مدار العامين الماضيين، مع التركيز على تحسين الأداء التشغيلي، والإصلاح المؤسسي، وذلك لتحقيق الرؤية المتمثلة في "أن تصبح سوداتل مجموعة إقليمية رائدة تربط إفريقيا وتعظم القيمة لجميع أصحاب المصلحة عبر التميز التشغيلي والكفاءة والابتكار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. "

تتويجاً لهذه الإنجازات، فقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بنسبة 33٪ من صافي الدخل على الجمعية العمومية العادية المزمع انعقادها في مايو 2023م.

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