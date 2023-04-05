«موديز» تثبت تصنيف «دبي الإسلامي» عند «A3»

المصدر: (دبي - سيد صالح)

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ثبتت مؤسسة «موديز»، الجدارة الائتمانية على المديين الطويل والقصير لدى «بنك دبي الإسلامي» بكلٍ من العملتين المحلية والأجنبية عند التصنيفين «A3» و«P-2» على التوالي، وكلاهما من تصنيفات الدرجة المتوسطة العليا، كما ثبتت أيضاً تقييمها لمخاطر الطرف المُقابل لدى البنك على المديين الطويل والقصير عند التصنيفين «A2» و«P-1» على التوالي، وهما أيضاً تصنيفاها اللذان ثبتتهما لمخاطر الطرف المُقابل لدى البنك على المديين الطويل والقصير. وثبتت المؤسسة أيضاً تصنيفها للسندات الممتازة غير المؤمّنة المدعومة من جانب شركة «صكوك بنك دبي الإسلامي المحدودة».

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