«غرفة الشارقة» تُنفذ حملتها السنوية «فطوركم حاضر»

المصدر: (الشارقة- البيان)

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نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ممثلة بإدارة الاتصال المؤسسي، حملة إفطار صائم، ضمن مبادرتها السنوية في شهر رمضان المبارك «فطوركم حاضر»، وذلك في إطار مبادرات الغرفة، وجهودها لتعزيز دورها وممارساتها كمؤسسة مسؤولة مجتمعياً.

ونُفذت الحملة بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، بحضور جمال بوزنجال مدير إدارة الاتصال المؤسسي في الغرفة، وبمشاركة عدد من موظفي الغرفة من كافة الإدارات والأقسام، حيث شملت توزيع مئات من الوجبات على الصائمين من المارة، قبل موعد الإفطار في أحد الشوارع الرئيسة لمدينة الشارقة.

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