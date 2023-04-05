«فيرمونت» تفضل دبي مقراً عالمياً على نيويورك ولندن

المصدر: دبي – بشار باغ

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أعلنت «فيرمونت للفنادق والمنتجعات» رسمياً عن نقل مقرها العالمي من باريس إلى دبي.

وأوضحت في إفادة تلقت «البيان» نسخة منها، أنه في ظل اتساع محفظة «فيرمونت» التي تضم 90 فندقاً في 30 دولة تم المفاضلة بين عدة مدن في العالم لاتخاذها مقراً عالمياً بما فيها لندن ونيويورك.

لكن تم اختيار دبي بفضل مكانتها البارزة كمركز عالمي وقربها الجغرافي من أوروبا وآسيا وأفريقيا، مما يتيح سهولة الوصول إلى مناطق واسعة من العالم.

كما تأتي هذه الخطوة نظراً لقدرة دبي على استقطاب المهارات والعلامات التجارية والشركات والمستثمرين.

وتشمل محفظة المجموعة عدة فنادق معروفة على غرار «فيرمونت سان فرانسيسكو» وبلازا نيويورك، وفندق سافوي في لندن وفيرمونت نخلة جميرا في دبي.

وتخطط فيرمونت خلال السنوات المقبلة لافتتاح أكثر من 30 فندقاً جديداً في عدة وجهات عالمية، بدءاً من البحر الأحمر وبراغ والمكسيك، وصولاً إلى بانكوك، وتتركز 40 % من الفنادق الجديدة في منطقة الشرق الأوسط والهند وأفريقيا وتركيا، وبالتالي يتيح انتقال المقر الرئيسي إلى دبي أمام المجموعة الاستفادة من الفرص الهائلة التي تزخر بها المنطقة.

وتأتي هذه الخطوة إثر إعلان سبياستيان بازين، رئيس مجلس إدارة مجموعة «أكور» المالكة لـ «فيرمونت» عن هيكلة جديدة للمجموعة عالمياً تم بموجبها تصنيف الفنادق التابعة للمجموعة إلى فنادق من الفئة الاقتصادية والمتوسطة، بالإضافة إلى الفنادق الفاخرة.

وفي مطلع العام الجاري، تم تعيين مارك ويليس، الرئيس التنفيذي السابق لـ«أكور» في الشرق الأوسط وأفريقيا والهند وتركيا في منصب الرئيس التنفيذي لـ «فيرمونت للفنادق والمنتجعات» والذي اتخذ خطوة نقل المقر العالمي لعلامة «فيرمونت» إلى دبي. وتم افتتاح أول فندق يحمل علامة فيرمونت عام 1907 وهو فندق فيرمونت سان فرانسيسكو (وشكل ذلك الانطلاق لهذه العلامة الفندقية الفاخرة.

جاذبية دبي

تأتي هذه الخطوة انعكاساً للجاذبية الاستثمارية التي يتميز بها القطاع الفندقي في دبي، ومكانة الإمارة المرموقة على خارطة قطاع الضيافة في العالم، حيث يواصل القطاع أداءه القوي من خلال تحقيق نسب نمو مرتفعة في كافة فئات ومعايير الضيافة، إذ بلغ متوسط الإشغال للغرف الفندقية في دبي 73 % العام الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الارتفاع حصل مع زيادة السعة الفندقية في دبي بنسبة 16% في 2022 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019. وبلغت السعة الفندقية في دبي مع نهاية العام الماضي 146496 غرفة في 804 منشآت فندقية، مقارنة بـ 126120 غرفة كانت متوفرة في نهاية ديسمبر 2019 في 741 منشأة فندقية.

وشهد إجمالي عدد المنشآت الفندقية في عام 2022 نمواً بنسبة 6 % مقارنة بعام 2021، الذي سجل فيه 755 منشأة ضمت 137950 غرفة، وهو الأمر الذي يعكس مدى ثقة المستثمرين القوية في قطاع السياحة في دبي.

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