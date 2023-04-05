البنوك تقود سوق دبي لمواصلة مكاسبه

المصدر: دبي - محمد عباس

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واصل سوق دبي المالي مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي؛ ثانية جلسات الأسبوع، في ختام تعاملات أمس، ليربح رأسماله السوقي 1.6 مليار درهم، بدعم أسهم البنوك، في مقدمتها سهم «دبي التجاري».

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 600.75 مليار درهم في نهاية جلسة الإثنين إلى 602.33 مليار درهم في نهاية جلسة أمس.

وصعد مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.53% ليغلق عند 3454.6 نقطة، مسجلاً أعلى مستوى منذ 6 مارس الماضي، وارتفعت أسهم تكافل الإمارات 13.14%.

ودبي التجاري 9%، ومصرف عجمان 6.34%، وزاد بنك السلام - البحرين 5.7%، واكتتاب القابضة 2.1%.

واستحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من مجمل التداولات مستقطباً سيولة بنحو 70.4 مليون درهم، ثم مصرف عجمان بسيولة جاوزت 44 مليون درهم، يليه «دبي الإسلامي» جاذباً 20.05 مليون درهم.

سوق أبوظبي

ارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» هامشياً بنسبة 0.03% عند مستوى 9504.12 نقاط، وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي بسيولة جاوزت 278 مليون درهم، تلاه «ألفا ظبي القابضة» جاذباً 113.5 مليون درهم، ثم «أبوظبي الإسلامي» بسيولة 92.9 مليون درهم.

وفي سوق أبوظبي ارتفعت أسهم «بروج» 3.91%، و«أبوظبي الإسلامي» 2.29%، و«بيانات» 1.47%، و«الدار العقارية» 1.26%، وزاد «ملتيبلاي» 0.91%.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة في نهاية تداولات الثلاثاء بنحو 1.44 مليار درهم، موزعة بواقع 1.2 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و247.4 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 318.04 مليون سهم، بتنفيذ أكثر من 18.9 ألف صفقة، مع تركزها بشكل رئيس في أسهم البنوك والعقار.

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