«البحيرة للتأمين» تعزز الضوابط الخاصة بإدارة الأخطار

المصدر: (الشارقة - البيان)

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أكد الشيخ فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة البحيرة الوطنية للتأمين، حرص الشركة على تطوير قدراتها التنافسية وتعزيز الضوابط الخاصة بإدارة الأخطار بما يتوافق مع مبادئ وممارسات الحوكمة في الشركات المساهمة العامة.

وأشار إلى أن الشركة تهدف إلى حماية حقوق مساهميها وعملائها على حدٍ سواء. وتقوم الشركة باتباع سياسة انتقائية في أعمالها التأمينية والاستثمارية كما تحرص على تطوير منتجات جديدة تواكب تطلعات ومتطلبات عملائها المتزايدة.

وكانت الشركة شهدت تراجعاً في النتائج الفنية مع زيادة المطالبات والخسائر في السيارات والممتلكات الناتجة عن السيول والأمطار في المناطق الواقعة في الفجيرة وخورفكان.

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