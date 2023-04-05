إنفستوبيا: شراكة مع نخبة من الرؤساء التنفيذيين والمسؤولين الحكوميين

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت منصة الاستثمار العالمية «إنفستوبيا» عن أبرز مخرجات مؤتمرها السنوي، الذي استضافته أبوظبي مؤخراً، ومنها الشراكة مع نخبة من الرؤساء التنفيذيين والمسؤولين الحكوميين تهدف لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال الاقتصاد الجديد في دولة الإمارات.

جاء ذلك عبر توقيع شراكة بين إنفستوبيا و«EMIR» المتخصصة في مجال الأبحاث بالأسواق الناشئة، حيث شهد التوقيع معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، فيما وقّع مذكرة التفاهم عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، والدكتور نوح رافورد، رئيس أبحاث المستقبل والشريك الإداري في «EMIR».

وستقوم «EMIR» عبر شبكتها في الشرق الأوسط من الرؤساء التنفيذيين والمسؤولين الحكوميين، بدعم أنشطة ومبادرات إنفستوبيا في الاقتصاد الجديد.

وكذلك ربط الأنشطة الحكومية بأنشطة القطاع الخاص، بهدف التقريب بين السياسات العامة والقطاع الخاص في دولة الإمارات، عبر تبادل معلومات حول الأولويات الحكومية والسياسات والأفكار وأوضاع الأسواق لتطوير الاقتصاد، مما يؤدي إلى دعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وقال عبدالله آل صالح: حرصت إنفستوبيا منذ انطلاقتها على العمل على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص عبر جميع مؤتمراتها وجلساتها العالمية، وسيُسهم هذا التعاون في تعزيز أهداف إنفستوبيا ورؤيتها بخصوص المزيد من التعاون بين قادة الأعمال والقطاع الخاص من جهة وصناع السياسات والمسؤولين الحكوميين من جهة أخرى بما يحقق ما تتطلع إليه إنفستوبيا على صعيد الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز