«تريدلنغ»: 6 % ارتفاع مبيعات السلع الاستهلاكية في رمضان

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت «تريدلنغ»؛ السوق الإلكترونية المبتكرة الكبرى الموجهة لمعاملات الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن تسجيل ارتفاع ملحوظ في المشتريات الخاصة بالمأكولات والمشروبات بين المشترين التجاريين في الإمارات خلال الفترة الأخيرة قبل شهر رمضان المبارك وعلى مدار الأسبوع الأول منه لهذا العام.

وأدى ذلك إلى ارتفاع مبيعات السلع الاستهلاكية سريعة التداول في الإمارات بمعدل 6 %.

وأشارت بيانات تريدلنغ، المنصة الرقمية المبسطة وسهلة الاستخدام والموجهة لمشتري الجملة والتجار والشركات التجارية ومؤسسات التجزئة، إلى النشاط الكبير الذي شهده قطاع المأكولات والمشروبات في دولة الإمارات خلال عام 2022.

حيث تجاوزت مشتريات المشروبات فيها أكثر من 1,100,000 عبوة خلال شهر رمضان المبارك، في حين كانت المؤن المختلفة مثل الزيوت النباتية، والمشروبات مثل المشروبات الغازية، والألبان والبيض، ضمن أكثر أصناف المنتجات طلباً خلال الفترة ذاتها. وحافظت مختلف أصناف المؤن والمشروبات على رواجها خلال رمضان 2023، في حين تراجع الطلب على البيض ومنتجات الألبان حتى الآن.

الأسرع تداولاً

وشملت قائمة أسرع الأصناف تداولاً بين المنتجات الأعلى مبيعاً خلال عام 2022 المؤن الغذائية والألبان والبيض والمشروبات، إلى جانب المأكولات المجمدة مثل اللحوم والدواجن.

وتُظهر البيانات أيضاً اعتماد نحو 54 % من المتسوقين في الإمارات والسعودية على منصات التجارة الإلكترونية لإيجاد أفكار جديدة لمشتريات شهر رمضان وعيد الفطر. وأظهر تحليل بيانات متاجر السوبرماركت في هاتين الدولتين تسجيل أكبر عدد من العروض الترويجية وتفاعل المستخدمين معها خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان والأسبوع الذي سبقه.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز