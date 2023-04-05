تفاهم بين «دبي للخدمات المالية» والبنك المركزي لبروناي دار السلام

المصدر: (دبي - البيان)

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وقّعت سلطة دبي للخدمات المالية، أمس، مذكرة تفاهم مع البنك المركزي لسلطنة بروناي دار السلام، وذلك بهدف تعزيز التعاون وتسهيل تبادل المعلومات بين الطرفين.

وتضع الاتفاقية إطاراً لتعزيز العمل والأداء الآمن والسليم في المنشآت المالية والمؤسسات عبر الحدود الكائنة بكل مناطق الاختصاص. كما ستعمل المذكرة على تسهيل عملية ترخيص المؤسسات عبر الحدود وتبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة الجرائم المالية مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، والمعلومات الخاصة بالعقوبات المالية المستهدفة.

وقال إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: الشراكة الاستراتيجية مع البنك المركزي لسلطنة بروناي دار السلام تضع أساساً قوياً لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. وأضاف: نحن واثقون أن هذه الشراكة ستعمل على تعزيز بيئة مواتية لنمو الأعمال وستدفع المزيد من التعاون على صعيد الرقابة المالية، مما يسهم في تنمية اقتصادات البلدين.

وقالت رقية بدر، المدير العام للبنك المركزي لسلطنة بروناي دار السلام: تأتي المذكرة لإضفاء الطابع الرسمي على علاقتنا مع سلطة دبي للخدمات المالية، وسيكون لها دور مهم في ترسيخ تعاوننا بمجالات الرقابة المالية.

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