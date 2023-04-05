توزيع أرباح بـ 2.5 مليار درهم من «أدنوك للحفر» عن 2022

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة «أدنوك للحفر» المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، أمس، موافقة المساهمين على جميع بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية السنوية، ومن ذلك توزيعات أرباح نقدية مجزية للغاية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

وبلغت توزيعات الأرباح النهائية التي وافق عليها المساهمون لسنة 2022 1.25 مليار درهم، أو ما يعادل 7.83 فلوس للسهم، وفقاً للوائح هيئة الأوراق المالية والسلع. وسيتم دفع توزيعات الأرباح بتاريخ 25 أبريل الجاري لجميع المساهمين المسجلين كما في تاريخ 13 أبريل.

وبموافقة المساهمين على توزيعات الأرباح النهائية يرتفع مجمل توزيعات الأرباح لسنة 2022 بأكمله إلى 2.5 مليار درهم أو ما يعادل 15.67 فلساً للسهم، بزيادة نسبتها 5% على أساس سنوي مقارنة بمستويات سنة 2021.

وتأتي توزيعات الأرباح القوية مدفوعةً بنتائج سنة 2022 المالية الاستثنائية، والتي شهدت تحقيق صافي أرباح غير مسبوق وصلت قيمته إلى 2.92 مليار درهم، بزيادة نسبتها 33% على أساس سنوي.

وتُواصل «أدنوك للحفر»، في ظل ما تعرفه من نُمو قوي ينعكس في تدفقاتها النقدية المتميزة، تأكيد التزامها سياسة توزيعات الأرباح التصاعدية السنوية التي من المتوقع أن تنمو سنوياً بما لا تقل نسبته عن 5%، بما يتماشى مع سياسة توزيع الأرباح الرائدة لكل سهم على مدى السنوات الأربع المقبلة (2026-2023).

وقال عبدالرحمن الصيعري، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للحفر: منذ تاريخ الطرح العام الأولي للشركة في أكتوبر 2021، ركزنا باستمرار على تحقق القيمة المضافة عبر استثماراتنا وتنفيذنا خطط النمو الاستراتيجية.

واستناداً إلى ما حققته الشركة من نجاحات في سنة 2022 وخططها القوية للنمو، التي ترجع في جزء منها إلى خطط «أدنوك» الاستراتيجية لتسريع هدف رفع السعة الإنتاجية، تمكنت «أدنوك للحفر» من وضع توجيهاتها الاستشرافية لسنة 2023 قبل توقعات السوق.

وتشكل خطة «أدنوك للحفر» لتسريع برنامج توسعة أسطول الشركة بامتلاك 142 منصة حفر بحلول 2024 عوضاً عن 127 منصة حفر بحلول سنة 2030 التي كان مخططاً لها بحسب توجيهات الشركة وقت الاكتتاب العام الأولي سنة 2021، مرتكزاً أساسياً لتوجيهات الشركة المحدثة.

وتتوقع الشركة، بناءً على توجيهاتها الاستشرافية، أن تتراوح إيرادات سنة 2023 من 11.02 - 11.75 مليار درهم وهو ما يمثل نمواً سنوياً يصل إلى 20%.

ومن المتوقع أن تتراوح الأرباح قبل حسم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء من 4.96 - 5.50 مليارات درهم بهوامش ربح قوية تتراوح بين 45% و47%.

كما تُشير توقعات الشركة إلى تحقيق صافي أرباح استثنائي يتراوح من 3.12 - 3.67 مليارات درهم لسنة 2023 مقارنة بصافي الأرباح الذي تحقق على التوالي في سنة 2021 بقيمة إجمالية وصلت إلى 2.21 مليار درهم، وسنة 2022 بقيمة إجمالية وصلت إلى 2.94 مليار درهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز