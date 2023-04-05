«دبي المالي العالمي» يستقطب أبرز الشركات العالمية لإدارة الثروات

المصدر: دبي - البيان

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استقطب مركز دبي المالي العالمي، أخيراً، العديد من الشركات البارزة من قطاع إدارة الثروات والأصول، ليرتفع عددها الإجمالي المسجل في المركز إلى أكثر من 300 شركة.

ومن أبرز شركات إدارة الثروات والأصول المنضمة حديثاً إلى المركز مجموعة «إدموند دي روتشيلد» وشركة «إنتراست العالمية» وشركة «نومورا سنغافورة» وشركة «ذا فاميلي أوفيس» «The Family Office». ويعكس تنامي عدد الشركات المرموقة المسجلة في المركز التزامه بتوفير بيئة مثالية ومتكاملة تدعم احتياجات وتمكن نمو الشركات العاملة ضمن قطاع إدارة الثروات والأصول.

ويرسخ هذا النمو مكانة مركز دبي المالي العالمي بصفته أكبر مركز مالي بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوبي آسيا احتضاناً لهذا الكم من الشركات ضمن قطاع إدارة الثروات والأصول.

والتي تسعى إلى تكثيف وجودها وتسهيل وصولها إلى منابع الثروات والموجودة بكثرة في دبي ودولة الإمارات والمنطقة عموماً.

وبالانضمام إلى منظومة المركز الاستثنائية ستتمكن هذه الشركات من الوصول إلى الأسواق الإقليمية التي تشهد زيادة في مستويات التنافسية نظراً للفرص الواعدة التي توفرها وارتباطها بالأسواق العالمية، فضلاً عن سهولة الوصول للمواهب والخبرات العالمية التي يستقطبها المركز.

ويمثل حجم القطاع لشركات إدارة الثروات والأصول ضمن المركز 450 مليار دولار (ما يزيد على 1.65 تريليون درهم). وقد انضمم أكثر من 150 صندوقاً مع نهاية 2022، ما أسهم بدوره في إحداث نمو قوي في الربع الأول من سنة 2023، ما يؤكد التزام المركز توفير بيئة تمكينية للشركات في المنطقة، تعكس دوره البارز بصفته محركاً رئيساً للنمو الاقتصادي في دبي.

وأسهم الإطار القانوني والتنظيمي العالمي والمتبنى من قبل مركز دبي المالي العالمي، مدعوماً بالنهج القائم على التعاون بين العملاء والجهات التنظيمية وسلطة مركز دبي المالي العالمي، في تعزيز متانة وشمول منظومة إدارة الأصول ضمن المركز. ثروات

ويشكل وجود ثروة بحجم 517 مليار دولار (ما يقرب من تريليوني درهم) في دبي منفردة، والتي تعد الأعلى مقارنةً بباقي مدن الشرق الأوسط، حافزاً لشركات إدارة الأصول العالمية والإقليمية على إنشاء مكاتب لها في مركز دبي المالي العالمي لتعزيز وجودها الإقليمي وتحقيق مزيد من النمو.

وتعد الإمارة وجهة جذابة لأهم الشركات العاملة في القطاع نظراً لاحتضانها أكثر من 55,000 من أصحاب الملاءة المالية العالية، مع إمكان الوصول إلى أكثر من 3 تريليونات دولار في غضون ساعة من الطيران، و8 تريليونات دولار من الثروات الخاصة ضمن نطاق جغرافي قريب.

مؤسسات

وتواصل مجموعة «إدموند دي روتشيلد» ترسيخ علاقاتها المتجذرة بعملائها في جميع أنحاء الشرق الأوسط، مع افتتاح مكتبها أخيراً ضمن مركز دبي المالي العالمي. وكرّست شركة «إنتراست العالمية» على مدار العقدين الماضيين جهودها لتوفير الأمن المالي لعملائها، وتدير الشركة أصولاً بقيمة 18.1 مليار دولار لأكثر من 500 مستثمر مؤسسي.

وتقدم شركة «نومورا سنغافورة» مجموعة شاملة من الخدمات لعملائها من المؤسسات والأفراد، مستفيدةً من نقاط القوة لدى مجموعة «نومورا». وتعد «ذا فاميلي أوفيس» شركة مستقلة لإدارة الثروات تقدم خدماتها لعددٍ من أغنى العائلات والأفراد والمستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال سلمان جعفري، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في مركز دبي المالي العالمي: احتضان المركز شركات مالية عالمية رائدة على هذا القدر من الأهمية في الربع الأول من العام الجاري .

ومن بينها «إدموند دي روتشيلد» وشركة «إنتراست العالمية» وشركة «نومورا سنغافورة المحدودة» وشركة «The Family Office» يُسهم في ترسيخ مكانة مركز دبي المالي العالمي مركزاً عالمياً لإدارة الثروات والأصول، إذ يحتضن المركز أكثر من 300 شركة مسجلة في منظومة إدارة الثروات والأصول، وهو ما يشكل انعكاساً وتأكيداً على متانة القطاع.

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