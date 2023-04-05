فيزا: 70 % يستخدمون التطبيقات الرقمية للتحويلات

المصدر: دبي- البيان

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كشف تقرير بحثي جديد لشركة فيزا، الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، أن نحو 70 % من المستهلكين في الإمارات، يلجأون إلى التطبيقات الرقمية لإرسال وتلقي التحويلات الدولية، بالمقارنة مع 53 % من المستهلكين على مستوى العالم.

وأظهر استطلاع سفر الأموال: تبني التحويلات الرقمية في عام 2023، الذي شارك فيه ما يزيد على 14 ألف مستهلك في 10 دول، تنامي دور التحويلات الرقمية لتصبح الطريقة الأكثر انتشاراً لنقل الأموال دولياً بين المغتربين، مقارنة بارتياد المصارف (34 %)، أو إرسال الأموال أو الشيكات أو الحوالات عبر البريد (12 %)، أو تسليم الأموال إلى شخص آخر مسافر إلى بلدهم الأم (11 %).

وبالمقابل، يستخدم نحو 70 % من مرسلي التحويلات في الإمارات، التحويلات النقدية عبر التطبيقات الرقمية، ونسبة أقل منهم بقليل يرسلون المدفوعات الرقمية عبر المواقع الفعلية (63 %)، مقارنة بإرسال الشيكات أو الحوالات عبر البريد (8 %)، أو إرسال الأموال عبر البريد (9 %)، أو تسليم الأموال إلى شخص آخر مسافر إلى بلدهم الأم (11 %).

وفي سياق متصل بهذه الدراسة، أطلقت Visa سلسلة جديدة من المدونات الصوتية، تحت عنوان «سفر الأموال»، تبين اختلاف مشهد المدفوعات من مكان إلى آخر حول العالم، وتسلط الضوء على تجارب حقيقية للمستهلكين وخبراء المدفوعات والشركاء.

وقالت د. سعيدة جعفر، المديرة الإقليمية لمجموعة فيزا، نائب الرئيس الأول لعملياتها في دول مجلس التعاون الخليجي: يبين البحث الجديد، تسارع وتيرة تبنّي المدفوعات الرقمية في دولة الإمارات، التي تعتبر إحدى أكبر الأسواق عالمياً من حيث التحويلات الصادرة.

وبطبيعة الحال، لا بد للقطاع من جعل التحويلات المالية في متناول المزيد من المغتربين وعائلاتهم، الذين يعتمدون عليها في جميع جوانب حياتهم، من شراء الطعام إلى التعليم، أو حتى دفع التكاليف الطبية المفاجئة. ويعتزم 60 % من مستخدمي التحويلات، استخدام التحويلات الرقمية أكثر فأكثر خلال الأشهر الـ12 القادمة، مقارنة مع 3% يستبعدون اعتماد هذه القنوات.

رسوم

قال 38 % من مرسلي التحويلات، و35 % من المستلمين، إن الرسوم المرتفعة هي العقبة الأكثر شيوعاً أمام اعتماد التحويلات الرقمية.

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