30 % نمو المعاملات المالية عبر القنوات الرقمية لـ«الأنصاري»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «الأنصاري للخدمات المالية»، أنها شهدت إقبالاً واسعاً على قنواتها الرقمية التي تشمل تطبيق «الأنصاري للصرافة» للهاتف المحمول وقناتها الإلكترونية www.eExchange.com.

حيث حققت ارتفاعاً في حجم المعاملات يفوق 30 % خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما سجلت القنوات الرقمية للشركة رقماً قياسياً جديداً من خلال تحقيق عدد غير مسبوق من المعاملات وصلت لـ 340.000 معاملة خلال مارس 2023.

ويعكس هذا النمو الكبير مدى مواءمة تطبيق «الأنصاري للصرافة» للهاتف المحمول وقنوات الشركة الرقمية لاحتياجات العملاء، إذ إنها تتيح للعملاء إجراء مختلف المعاملات المالية وفق أحدث التقنيات وتتميز قنوات الشركة بسهولة الاستخدام لضمان وصول العملاء إلى جميع خدمات التحويلات المالية وخدمات إدارة الأموال بموثوقية وسلاسة وفي أي وقت.

وقال راشد الأنصاري، الرئيس التنفيذي لمجموعة «الأنصاري للخدمات المالية»: «يسعدنا تنامي معدلات المعاملات المالية التي يتم إجراؤها عبر قنواتنا الرقمية، إذ يعكس هذا النمو التزام «الأنصاري للخدمات المالية» بتزويد العملاء بالحلول المبتكرة والموثوقة التي تلبي احتياجاتهم المتغيرة».

وأضاف الأنصاري: «حرصنا على تصميم قنوات رقمية متعددة ومتكاملة تساعد في تمكين حركة الأموال وتتيح للمستخدمين عدداً كبيراً من الخصائص والمزايا التي تساعد على إجراء معاملاتهم المالية بسلاسة وأمان. ونؤكد التزامنا بالاستثمار في التكنولوجيا والابتكار وتوظيفهما للارتقاء بتجربة العملاء وتزويدهم بأعلى معايير الجودة في الخدمات».

وتعمل مجموعة «الأنصاري للخدمات المالية» بشكل مستمر على تعزيز حصتها السوقية ضمن قطاع التحويلات المالية من خلال تطوير الحلول الرقمية وتوسيع نطاق خدماتها المقدمة عبر شبكتها من الفروع، والتي تعد الأكبر من نوعها في الإمارات. وتواصل الأنصاري للخدمات المالية التزامها بمواكبة الاتجاهات المتغيرة في السوق وتوفير الحلول المبتكرة والمتمحورة حول العملاء.

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