«الجنوب للطاقة» تنجز مشروعاً للطاقة الشمسية بـ 10 مبانٍ في «سكني»

المصدر: (دبي- البيان)

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أعلنت الجنوب للطاقة، إكمالها تركيب الألواح الشمسية بنجاح في 10 مبانٍ ضمن «سكني»، المشروع المخصص لسكن الموظفين في دبي الجنوب، بطاقة 933 كيلوواط، حيث سيتم توفير الطاقة النظيفة التي تغطي 35 % من استهلاك المباني من محطة الطاقة الشمسية.

وتتماشى المبادرة الجديدة من الجنوب للطاقة، مع مهمتها الهادفة للإسهام في جهود الاستدامة المستمرة للحكومة، لا سيما أنه تم الإعلان عن 2023 «عام الاستدامة»، إلى جانب استضافة دولة الإمارات مؤتمر المناخ الدولي «كوب 28»، الذي تعقده الأمم المتحدة سنوياً. وتأسست الجنوب للطاقة بدبي الجنوب في عام 2017، لتكون محركاً رئيساً للتنمية المستدامة، ودعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة.

وتقدم الشركة العديد من حلول الطاقة، بما في ذلك الطاقة المتجددة، والتعديلات المحدّثة لتوفير الطاقة، وتبريد المناطق، ومجمع الغاز المركزي.

ويوفر «سكني» العديد من الخصائص والمرافق الحديثة لسكن الموظفين، بما في ذلك قاعة متعددة الأغراض في كل مبنى، ومساحات طبيعية.

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