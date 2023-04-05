«ميريكس للاستثمار» تطلق مبادرة رمضانية لعملائها

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت شركة «ميريكس للاستثمار» حملة رمضانية خاصة لمكافأة عملائها تهدف إلى تعزيز الروابط والتواصل مع أحبائهم.

وتمنح هذه المبادرة، التي تحمل شعار «لم شمل الأحباء»، الفرصة أمام 30 شخصاً من رواد المطاعم المحظوظين للفوز برحلة سفر إلى دبي للمّ شملهم بعائلاتهم أو أصدقائهم.

يتجلّى الهدف الأساسي من هذه المبادرة في تعزيز الشعور الجماعي وتشجيع الناس على تمتين روابطهم مع أحبائهم، وهو أمر مهم بشكل خاص خلال الشهر المبارك. وتهدف هذه الحملة التي أطلقتها «ميريكس للاستثمار» إلى تعزيز هذه التجربة من خلال دعوة الناس إلى تناول الطعام في أكثر من 120 مطعماً في وجهاتهم المفضلة في «سيتي ووك» و«ذا بيتش في جميرا بيتش ريزيدنس» و«لا مير».

وللمشاركة في هذه المبادرة، يمكن للزبائن تناول الطعام في أي من المطاعم المنتشرة في تلك الوجهات ومشاركة تجربتهم على مواقع الويب الخاصة بهذه المطاعم والمرتبطة بـ«غوغل» و«تريب أدفايزر» و«فيسبوك»، كما سيُطلب من العملاء أيضاً ذكر اسم من يرغبون في إحضاره إلى دبي، والسبب وراء ذلك. وانطلقت هذه الحملة مع بداية شهر رمضان الفضيل، وستستمر حتى آخر يوم منه، وسيتم الكشف عن أسماء 30 فائزاً في 26 أبريل.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز