معرض «ليالي رمضان 2023» ينطلق اليوم في الشارقة

المصدر: (الشارقة - البيان)

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تنطلق، اليوم، فعاليات معرض «ليالي رمضان 2023»، وتستمر حتى 21 أبريل الجاري بمركز إكسبو الشارقة، حيث من المتوقع أن يجتذب المعرض أكثر من 150 ألف زائر.

وسيكون بانتظار سكان إمارة الشارقة وزوارها 17 يوماً من الفعاليات المتميزة والأمسيات الرمضانية الممتعة والمفاجآت الشيقة في عالم التسوق بما يقدمه المعرض من تخفيضات تصل إلى 75% على مجموعة واسعة من المنتجات يقدمها نحو 500 علامة تجارية وأكثر من 150 عارضاً من كبار تجار التجزئة.

ويعد معرض «ليالي رمضان» الذي ينظمه المركز بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة من ضمن فعاليات الدورة الـ33 من «مهرجان رمضان الشارقة».

وإلى جانب العروض والتخفيضات الكبرى التي يقدمها العارضون، يمكن المشاركة في السحوب على جوائز قيمة على هاتف أيفون 14 برو ماكس إذ سيكون دخول السحب متاحاً عند إنفاق ما قيمته 200 درهم وما فوق لدى أي من العلامات التجارية المشاركة في المعرض، إضافة إلى الفوز بقسائم شرائية والعديد من الهدايا في المسابقات التي سينظمها المركز.

ويقدم المعرض عرضاً لنحو 10 آلاف منتج. ويفتح أبوابه أمام الزوار يومياً من 5 مساءً وحتى 1 ليلاً في شهر رمضان، ومن الساعة 3 مساءً وحتى الساعة 12 ليلاً في أيام عيد الفطر المبارك.

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