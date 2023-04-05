50 % حصة مطار دبي من أكثر الخطوط الجوية ازدحاماً بالعالم

المصدر: دبي – لؤي عبد الله

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استحوذ مطار دبي الدولي على 5 من أكثر 10 خطوط طيران ازدحاماً في العالم، من حيث السعة المقعدية على الرحلات الدولية خلال عام 2022 (أي بنسبة 50 %)، وذلك بحسب بيانات صادرة عن مؤسسة «أو إيه جي» الدولية، المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران.

وكشفت البيانات أن شركات الطيران الدولية، شغلت على الخطوط الخمسة الأكثر ازدحاماً عبر مطار دبي، نحو 12.19 مليون مقعد، الأمر الذي يعكس حجم نشاط حركة السفر من وإلى دبي، بدعم من طيران الإمارات وفلاي دبي، اللتين تستحوذان على الحصة الأكبر من حركة السفر عبر المطار، الذي يتصل مع أكثر من 229 وجهة في 99 دولة حول العالم، بالإضافة إلى استئناف العديد من الناقلات الدولية.

والتي يصل عددها حالياً إلى نحو 88 ناقلة لأنشطتها من مطار دبي.

وأوضحت البيانات أن خط دبي – الرياض، جاء في المركز الثاني عالمياً من حيث حجم السعة المقعدية على الرحلات الدولية خلال عام 2022، بنحو 3.19 ملايين مقعد، وجاء خط دبي - لندن هيثرو في المركز الرابع عالمياً، بنحو 2.69 مليون مقعد، ثم جاء خط دبي ـ جدة في المركز السادس على مستوى العالم، بنحو 2.42 مليون مقعد، وحل خط مومباي ـ دبي في المركز الثامن عالمياً، من حيث أكثر خطوط الطيران الدولي ازدحاماً في عام 2022، بنحو 1.977 مليون مقعد، ثم خط دلهي – دبي في المركز العاشر، وبنحو 1.89 مليون مقعد.

وكشفت البيانات أن خط دبي - لوس آنجلس جاء في المركز العاشر عالمياً من حيث أطول خطوط الطيران الدولي خلال العام الماضي، والذي يبلغ مداه 8323 ميلاً جوياً، وشغلت شركات الطيران على هذا الخط نحو 31 ألف مقعد في سبتمبر الماضي.

وأظهرت البيانات أهمية أسواق السفر السعودية والهندية بالنسبة لحركة الطيران عبر مطار دبي، حيث يلاحظ أن هناك مسارين من أكثر المسارات الجوية المغادرة من مطار دبي تتجه إلى السعودية، في حين أن مسارين من أكثر المسارات الجوية ازدحاماً القادمة إلى دبي، تأتي من الهند.

الهند تتصدر

وبحسب بيانات مطارات دبي، احتلت الهند صدارة الأسواق بالنسبة لمطار دبي من حيث عدد المسافرين، بإجمالي 9.8 ملايين مسافر، ثم جاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية، بإجمالي 4.9 ملايين مسافر.

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