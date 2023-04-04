داماك تستعد لإطلاق «كانال هايتس 2» على قناة دبي المائية

المصدر: دبي- البيان

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تستعد شركة داماك العقارية، لإطلاق البرج الثاني من مشروع كانال هايتس الذي يتكوّن من 45 طابقاً وتحمل تصاميم «كانال هايتس 2»، توقيع دار المجوهرات السويسرية الشهيرة «دي جريسوغونو».

وقال نايل ماكلوغلين، نائب رئيس أول في داماك: «عقب النجاح المتميز لبرج كانال هايتس، نفخر بكشف النقاب عن البرج التوأم للمشروع كانال هايتس 2، الذي من المتوقع أن يحقّق أيضاً نجاحاً كبيراً مثل سابقه.

وتعد بحيرة النجوم من أبرز المرافق الترفيهية في كانال هايتس 2، حوض سباحة لامتناهٍ كما سيضم البرج صالوناً للتجميل. ويقدم كانال هايتس 2 مجموعة من الشقق التي تتفاوت في مساحاتها،، وتتميز جميعها بإطلالات على الخليج التجاري وشارع الشيخ زايد.

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