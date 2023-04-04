مايكروسوفت تطلق «سكيوريتي كوبـيلوت» الجيل التالي من الذكاء الاصطناعي للأمن السيبراني

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مايكروسوفت أنها ستقدم الجيل التالي من الذكاء الاصطناعي في مجال الأمن السيبراني، وذلك عبر إطلاق المساعد الأمني القائم على تقنيات الذكاء الاصطناعي (سكيوريتي كوبيلوت - Security Copilot )، والذي صمم خصيصاً أداة لدعم ومساعدة الخبراء والمتخصصين في الأمن السيبراني على تحديد الخروق وإشارات التهديد وتحليل البيانات بشكل أفضل بما يضمن لهم مواجهة المشكلات وإيجاد طرائق فعالة وسريعة لإصلاحها.

وقال نعيم يزبك، المدير العام لمايكروسوفت الإمارات: «مع تسارع خطوات دولة الإمارات نحو التحول الرقمي، من الضروري أن تكون المؤسسات مجهزة بحلول أمنية متقدمة لمكافحة التطور المتزايد للتهديدات السيبرانية.

ومن هذا المنطلق، عملت مايكروسوفت على إتاحة سكيوريتي كوبيلوت لتمكين المؤسسات في الإمارات العربية المتحدة من تحديد مختلف التهديدات والاستجابة لها بشكل استباقي. ونحن متحمسون لتقديم هذه التكنولوجيا المتطورة إلى سوق دولة الإمارات، وسنظل ملتزمين دائماً تقديم حلول مبتكرة تلبي الاحتياجات المتطورة لعملائنا».

وقد تم تصميم «سكيوريتي كوبيلوت» بهدف تمكين خبراء الأمن من الدفاع عن بيئتهم الرقمية، والاستفادة من الإمكانات الهائلة للمعلومات الاستخباراتية، وكذلك دعمهم في مسألة اتخاذ القرارات الصحيحة التي تستند إلى رؤية واضحة وشاملة للأنشطة المشبوهة والتهديدات.

تبسيط التعقيدات

في عالم يشهد 1,287 هجوماً في الثانية على مستوى استهداف كلمات المرور، وزادت الهجمات السيبرانية فيه بنسبة 67٪ على مدار السنوات الخمس الماضية لم يتمكن قطاع الأمن من توظيف عدد كافٍ من المتخصصين في الأخطار السيبرانية لمواكبة وتيرتها، وقد أدى ذلك إلى بحث خبراء هذا المجال عن أدوات وابتكارات جديدة من شأنها أن تساعدهم على حماية مؤسساتهم وشبكاتهم الرقمية.

وسيعمل المساعد الجديد «سكيوريتي كوبيلوت» على تبسيط التعقيدات، وتعزيز قدرات فرق أمن المعلومات بتلخيص تقارير التهديدات وفهمها، ومساعدة المتخصصين على رؤية الأنشطة المشبوهة وتحديد الضار منها.

كما أنه سيساعد فرق الأمن على اكتشاف ما يفتقده الآخرون، وذلك بربط وتلخيص البيانات المتعلقة بالهجمات، وإعطاء الأولوية بإصدار الأوامر والتوصيات من أجل معالجة الحوادث والتهديدات المتنوعة بسرعة فائقة في الوقت الفعلي.

خبرات الفرق الأمنية

يتعلم برنامج «سكيوريتي كوبيلوت» ويتحسن باستمرار لضمان تزويد الفرق الأمنية أحدث أساليب المهاجمين وتكتيكاتهم وتقنياتهم. وسيوفر المنتج وصولاً مستمراً إلى نماذج «OpenAI» الأكثر تقدماً لدعم المهام والتطبيقات الأمنية المطلوبة.

ويمكن لهذه المزايا أن تمكن الفرق الأمنية بمختلف أحجامها وإمكاناتها لكي تضاهي بقدراتها المؤسسات الكبيرة إضافة إلى ذلك، يسهم «سكيوريتي كوبيلوت» في معالجة النقص في المهارات في مجال الأمن السيبراني عن طريق سد الفجوات المعرفية وتعزيز سير العمل وملفات تعريف الجهات الفاعلة في مجال التهديد والإبلاغ عن الحوادث.

حلول أمنية

تتعقب حلول مايكروسوفت الأمنية بنشاط أكثر من 50 عصابة من برامج الفدية، وأكثر من 250 منظمة مجرمة عبر الإنترنت على مستوى الدولة، وتتلقى 65 تريليون إشارة تهديد كل يوم. علاوة على ذلك، تحظر حلول مايكروسوفت الأمنية أكثر من 25 مليار محاولة لسرقة كلمات المرور كل ثانية، في حين يقوم أكثر من 8000 متخصص في مجال الأمان لدى مايكروسوفت بتحليل الإشارات الأمنية أكثر من أي شركة أخرى تقريباً.

ومن الجدير بالذكر أن الاستحواذ مثل «RiskIQ» و «Miburo»، يمنح مايكروسوفت قوة إضافية في مجال كشف وتحديد الجهات الفاعلة في التهديدات كما يعد المساعد الأمني الجديد «سكيوريتي كوبيلوت» متوافقاً مع قائمة واسعة من منتجات مايكروسوفت الأمنية، مثل «Sentinel» و«Defender»، وذلك بهدف مساعدة العملاء على إنشاء تجربة أمنية شاملة ومتكاملة بعيداً عن العمليات المعقدة.

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