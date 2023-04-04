«إدرافور الإمارات» مقاول أعمال «توليدو» في مشروع بلووم ليفينج بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة بلووم القابضة عن تعيين شركة إدرافور الإمارات مقاولاً لأعمال الأساسات في المرحلة الثانية «توليدو» من مشروع بلووم ليفينج، المجمّع السكني العصري والمتكامل في أبوظبي.

وتضم المرحلة الثانية «توليدو» 405 وحدات سكنية تتنوع بين منازل تاون هاوس المكونة من غرفتين أو ثلاث غرف نوم بمساحات تتراوح بين 120 و171 متراً مربعاً، والفلل المستقلة التي تضم ما بين ثلاث إلى خمس غرف نوم بمساحات تتراوح بين 254 و428 متراً مربعاً.

ومن المقرر استكمال المرحلة الثانية من مشروع بلووم ليفينج بحلول الربع الثاني من عام 2025.

وقال كارلوس واكيم، الرئيس التنفيذي لشركة بلووم القابضة: «نجحت بلووم القابضة في تأسيس سمعة متميزة في مجال العقارات. وتعد بداية أعمال الأساسات في مرحلة توليدو، في غضون 6 أشهر فقط بعد إطلاقها، إنجازاً بارزاً في مسيرة تطوير مشروع بلووم ليفينج».

وأضاف: «لقد حقق مشروع بلووم ليفينج تقدماً ملحوظاً خلال العام الماضي، ونتطلع قدماً إلى بدء الأعمال في المرحلة الثانية من المشروع. ونحن ملتزمون بوعدنا نحو تقديم واحد من أكثر مشاريعنا حصريةً وفقاً لأعلى معايير الجودة والتميز لضمان تقديم تجربة سكنية فريدة من نوعها لعملائنا».

ومن جهته، قال بيير فياض، المدير العام لشركة إدرافور الإمارات: «يقدم مشروع بلووم ليفينج قيمة إضافية للسوق العقاري في الإمارات، ويشرفنا اختيار بلووم القابضة لنا للقيام بأعمال الأساسات في «توليدو».

ومن خلال خبراتنا وتجاربنا، وسجلنا الحافل بالإنجازات وتسليم المشاريع، نحن على ثقة تامة بأن المشروع سيشهد إقبالاً كبيراً وسيحقق نجاحاً باهراً».

ويمكن لسكان «توليدو» الاستفادة من باقة المرافق المتوفرة في بلووم ليفينج على بعد مسافة قصيرة سيراً على الأقدام، والاستمتاع بالمشاهد الطبيعية الخلابة التي تطل عليها الممرات المخصصة للمشي ومسارات الدراجات الهوائية والحدائق الطولية التي تربط بين أحياء المجمّع.

إضافة إلى الاستمتاع بالخدمات التي يوفرها النادي الرئيسي في بلووم ليفينج، والتي تشمل أحواض السباحة والمرافق الرياضية والترفيهية، فضلاً عن المركز الصحي.

ويضم بلووم ليفينج مركزاً تجارياً (تاون سنتر) يقع في قلب المجمع السكني، يتضمن محلات تجارية، ومطاعم ومقاهي. ولتشجيع اتباع أسلوب حياة صحية ونشطة، يمكن للمقيمين الوصول بسهولة إلى مسجد ومدرستين دوليتين سيراً على الأقدام أو بالدراجة الهوائية.

وتضفي البحيرة رونقاً جمالياً خاصاً على المجمع السكني، وتشكل وجهة أساسية لدى السكان لممارسة رياضة المشي وركوب الدراجات الهوائية في المسارات المخصصة.

ويتميز مشروع بلووم ليفينج السكني بضمه مدرجات وساحات مفتوحة (بلازا) مخصصة للتجمعات والأنشطة الترفيهية، يتمكن فيها السكان من الاستمتاع بمشاهد الشروق والغروب في موقع مطل على مناظر خلابة.

ويمتد المجمّع السكني ذو التصميم المبتكر على مساحة 2.2 مليون متر مربع، ويضم أكثر من 4500 وحدة سكنية متنوعة ما بين الفلل ومنازل تاون هاوس والشقق.

وقد تم تصنيف «بلووم ليفينج» كمنطقة استثمارية؛ ما يسمح للمستثمرين من مختلف الجنسيات بشراء وحدات سكنية متنوعة في المشروع. ويقع المجمع السكني في مدينة زايد على مقربة من مطار أبوظبي الدولي.

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