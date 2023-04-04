2.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

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بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 2.7 مليار درهم .

فقد شهدت الدائرة تسجيل 551 مبايعة بقيمة 1.78 مليار درهم منها 82 مبايعة أراض بقيمة 579.93 مليون درهم و469 مبايعة شقق و فلل بقيمة 1.2 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 110 ملايين درهم في منطقة البرشاء جنوب الثالثة تليها مبايعة بقيمة 55 مليون درهم في منطقة مدينة دبي الملاحية تليها مبايعة بقيمة 29 مليون درهم في منطقة مدينة دبي الملاحية.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 49 مبايعة بقيمة 131 مليون درهم تلتها منطقة الحبية الرابعة بتسجيلها 16 مبايعة بقيمة 150 مليون درهم وثالثة في مدينة هند 4 بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 7 ملايين درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 137 مليون درهم بمنطقة جزيرة 2 كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 130 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 وأخيرا مبايعة بقيمة 35 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 71 مبايعة بقيمة 169 مليون درهم تلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 58 مبايعة بقيمة 45 مليون درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 37 مبايعة بقيمة 63 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 901.27 مليون درهم منها 15 رهن أراض بقيمة 33.33 مليون درهم و76 رهن فلل وشقق بقيمة 867.94 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة القصيص الصناعية الأولى بقيمة 693 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 35 مليون درهم.

وجرى تسجيل 24 هبة بقيمة 43.12 مليون درهم كان أهمها بمنطقة بوكدرة بقيمة 10 ملايين درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 8 ملايين درهم.

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