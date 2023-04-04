شركات إدارة الثروات والأصول في مركز دبي المالي العالمي تتجاوز 300 شركة

المصدر: وام

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استقطب مركز دبي المالي العالمي العديد من الشركات البارزة بقطاع إدارة الثروات والأصول، ليرتفع عددها الإجمالي المسجل في المركز إلى أكثر من 300 شركة.

ويرسخ هذا النمو مكانة مركز دبي المالي العالمي بصفته أكبر مركز مالي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا احتضاناً لهذا الكم من الشركات ضمن قطاع إدارة الثروات والأصول، والتي تسعى إلى تكثيف تواجدها وتسهيل وصولها إلى منابع الثروات والمتواجدة بكثرة في كل من إمارة دبي ودولة الإمارات والمنطقة عموماً.

ومن خلال الانضمام إلى منظومة مركز دبي المالي العالمي الاستثنائية ستتمكن هذه الشركات من الوصول إلى الأسواق الإقليمية والتي تشهد زيادة في مستويات التنافسية نظراً للفرص الواعدة التي توفرها وارتباطها بالأسواق العالمية، فضلاً عن سهولة الوصول للمواهب والخبرات العالمية التي يستقطبها المركز.

ويمثل حجم القطاع لشركات إدارة الثروات والأصول المتواجدة ضمن مركز دبي المالي العالمي والتي يتجاوز عددها 300 شركة، 450 مليار دولار.

تجدر الإشارة إلى أنه تم انضمام أكثر من 150 صندوقاً مع نهاية عام 2022، مما ساهم بدوره في إحداث نمو قوي خلال الربع الأول من عام 2023، مما يؤكد التزام المركز بتوفير بيئة تمكينية للشركات في المنطقة، تعكس دوره البارز بصفته محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي في دبي.

وأسهم الإطار القانوني والتنظيمي العالمي والمتبنى من قبل مركز دبي المالي العالمي، مدعوماً بالنهج القائم على التعاون بين العملاء والجهات التنظيمية وسلطة مركز دبي المالي العالمي، في تعزيز متانة وشمولية منظومة إدارة الأصول المتواجدة ضمن المركز.

ومن أبرز شركات إدارة الثروات والأصول المنضمة حديثاً إلى مركز دبي المالي العالمي مجموعة "إدموند دي روتشيلد" وشركة "إنتراست العالمية" وشركة "نومورا سنغافورة المحدودة" وشركة "The Family Office".

و يعكس تنامي عدد الشركات المرموقة المُسجلة في مركز دبي المالي العالمي التزامه بتوفير بيئة مثالية ومتكاملة تدعم احتياجات وتمكن نمو الشركات العاملة ضمن قطاع إدارة الثروات والأصول.

وفي هذا الإطار دأبت مجموعة "إدموند دي روتشيلد" على ترسيخ علاقاتها المتجذرة بعملائها في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وذلك عبر افتتاح مكتبها مؤخراً ضمن مركز دبي المالي العالمي، وتتمتع المجموعة بقدرات استثمارية متينة، وهي مُصممة للتعامل مع التحديات التي تواجه مجتمعنا ومواكبة التوجهات الرئيسية التي ستقود مستقبل الاقتصاد لعقود عديدة قادمة.

وكرّست شركة "إنتراست العالمية" على مدار العقدين الماضيين جهودها لتوفير الأمن المالي لعملائها، وتدير أصولاً بقيمة 18.1 مليار دولار لأكثر من 500 مستثمر مؤسسي.

وتقدم شركة "نومورا سنغافورة المحدودة" مجموعة شاملة من الخدمات لعملائها من المؤسسات والأفراد، مستفيدةً من نقاط القوة لدى مجموعة "نومورا" لتحقيق المزيد من التميز في الخدمات لعملائها.

وتعد "The Family Office" شركة مستقلة لإدارة الثروات تقدم خدماتها لعددٍ من أغنى العائلات والأفراد والمستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال سلمان جعفري، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في مركز دبي المالي العالمي: "تقدر الثروات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا بقيمة 8 تريليونات دولار، مؤكداً أهمية تعزيز شركات الثروات والأصول تواجدها في الإمارات ومركز دبي المالي العالمي، لتسريع الوصول إلى الثروات الناشئة في الأسواق السريعة النمو في المنطقة".

وأضاف: "إن احتضان مركز دبي المالي العالمي لشركات مالية عالمية رائدة على هذا القدر من الأهمية خلال الربع الأول من العام الجاري من بينها "إدموند دي روتشيلد" وشركة "إنتراست العالمية" شركة "نومورا سنغافورة المحدودة" وشركة "The Family Office" يُسهم في ترسيخ مكانة مركز دبي المالي العالمي مركزاً عالمياً لإدارة الثروات والأصول.. إذ يحتضن المركز أكثر من 300 شركة مسجلة في منظومة إدارة الثروات والأصول، وهو ما يشكل انعكاساً وتأكيداً على متانة القطاع".

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