13109 حسابات جديدة للمستثمرين في سوق دبي خلال 3 أشهر

المصدر: دبي - وام

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أضافت شركات الوساطة في سوق دبي المالي 13 ألفاً و109 حسابات للمستثمرين بالربع الأول من العام الجاري، وسط زخم كبير يشهده السوق منذ الإعلان عن إدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية، ما أسهم في تعزيز جاذبية السوق. واستناداً إلى بيانات سوق دبي المالي، سجل عدد الحسابات الجديدة نمواً كبيراً تجاوز 52 % خلال الربع الأول، مقارنة بـ8 آلاف و627 حساباً خلال الربع الأول من 2022.

وأضافت الشركات 6591 حساباً في مارس الماضي، و3436 حساباً في فبراير و3082 حساباً في يناير. واستحوذت شركة «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» على النصيب الأكبر من حسابات المستثمرين الجديدة خلال الربع الأول بواقع 3419 حساباً بنسبة 26.1 %، ثم «الرمز كابيتال» بواقع 1772 حساباً تعادل 13.5%، ثم «أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» 1541 حساباً بحصة 11.7%، يليه «بي اتش ام كابيتال» بنحو 1400 حساب بنسبة 10.6%، و«الدولية للأوراق المالية» 1256 حساباً بحصة 9.6%، و«المشرق للأوراق المالية» 1247 حساباً بنسبة 9.5%، يليه «المجموعة المالية هيرميس - الإمارات» 430 حساباً. ونفذت شركات الوساطة، وعددها 28 شركة، أكثر من 781.4 ألف صفقة خلال الربع الأول، على عدد 16.4 مليار سهم، بقيمة تجاوزت 38 مليار درهم.

واستحوذت المجموعة المالية هيرميس على النصيب الأكبر من القيمة الإجمالية لتداولات شركات الوساطة بنسبة 25.15% أو ما يعادل 9.96 مليارات درهم، ثم «أرقام سيكيورتيز» بحصة 16% توازي 6.1 مليارات درهم، وثالثاً «بي ام اتش» كابيتال بنحو 4.1 مليارات درهم أو ما نسبته 10.7%.

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