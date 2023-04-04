روسيا تتحول إلى خام دبي سعراً مرجعياً

المصدر: نيودلهي - رويترز

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قالت مصادر مطلعة إن شركة روسنفت؛ أكبر منتج للنفط في روسيا، ومؤسسة النفط الهندية، اتفقتا على استخدام سعر خام دبي القياسي في اتفاقهما الأخير، لتصدير النفط الروسي إلى الهند.

ويأتي قرار الشركتين الحكوميتين بالتخلي عن خام برنت القياسي، في إطار تحول مبيعات النفط الروسية نحو آسيا، بعد حظر أوروبا شراء النفط الروسي.

والخامان القياسيان مقومان بالدولار، وقد وضعتهما شركة ستاندرد اند بورز بلاتس لبيانات الطاقة، وهي وحدة تابعة لشركة ستاندرد اند بورز جلوبال الأمريكية، ولكن تعتمد شركات النفط الأوروبية الكبرى والتجار في الأغلب على أسعار خام برنت، بينما تعتمد عمليات تداول النفط في آسيا والشرق الأوسط بشكل كبير على سعر خام دبي القياسي.

وبموجب الاتفاق، الذي جرى الإعلان عنه في 29 مارس، ستقوم روسنفت بمضاعفة مبيعات النفط لمؤسسة النفط الهندية تقريباً. وقالت المصادر إن روسنفت ستبيع ما يصل إلى 11 مليون برميل شهرياً، إلى مؤسسة النفط الهندية في السنة المالية الجديدة، التي بدأت في الأول من أبريل.

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