3.1 مليارات تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: دبي- البيان

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي 3.1 مليارات درهم، حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 462 مبايعة بـ 1.46 مليار، منها 36 مبايعة للأراضي بـ 633.7 مليوناً، و426 مبايعة للشقق والفلل بـ 822.86 مليون درهم.

جاءت أهم مبايعات الأراضي بـ 456 مليوناً في منطقة الخليج التجاري، أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فجاءت مبايعة بقيمة 35 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات.

وسجلت الرهونات 1.64 مليار درهم أهمها بمنطقة مردف بـ 1 مليار درهم، أما الهبات فشهدت تسجيل 23 هبة أهمها بمنطقة مرسى دبي بـ 21 مليون درهم.

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