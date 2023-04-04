15.8 ملياراً قيمة 34 صفقة كبيرة بسوق أبوظبي خلال الربع الأول

المصدر: أبوظبي - وام

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شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية تنفيذ 34 صفقة كبيرة بقيمة ناهزت 15.8 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري.

ووفق رصد وكالة أنباء الإمارات «وام»، واستناداً إلى بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، تم تنفيذ الصفقات الكبيرة على عدد 426.9 مليون سهم من أسهم 5 شركات مدرجة وهي، «العالمية القابضة»، و«أدنوك للغاز»، و«مجموعة ملتيبلاي»، و«غذاء القابضة»، و«حياة للتأمين». واستحوذت «العالمية القابضة» على نصيب الأسد من الصفقات الكبيرة بواقع 5 صفقات حيث تم تنفيذ أول صفقة في منتصف يناير الماضي على عدد 8.3 ملايين سهم بقيمة 3.37 مليارات درهم.

كما شهد سهم «العالمية القابضة» تنفيذ صفقة كبيرة أخرى في فبراير الماضي على 2.7 مليون سهم بقيمة 1.04 مليار درهم، إضافة إلى 3 صفقات خلال شهر مارس الماضي على عدد 23.7 مليون سهم بقيمة 9.5 مليارات درهم.

وشهد سهم «مجموعة ملتيبلاي» تنفيذ 4 صفقات كبيرة في فبراير الماضي لعدد 279.8 مليون سهم بقيمة 1.15 مليار درهم، بينما تم صفقة كبيرة على سهم «غذاء القابضة» لعدد 6.5 ملايين سهم بقيمة 533 مليون درهم.

وجرى خلال مارس الماضي تنفيذ 20 صفقة كبيرة على سهم «أدنوك للغاز» لعدد 57.3 مليون سهم بقيمة ناهزت 136 مليون درهم، و4 صفقات كبيرة على أسهم شركة «حياة للتأمين» لنحو 48.4 مليون سهم. وكان السوق شهد العام الماضي تنفيذ صفقات كبيرة بقيمة 68.15 مليار درهم بعد تنفيذها على عدد 16.1 مليار سهم من خلال 207 صفقات.

والصفقات الكبيرة، هي آلية توفرها الأسواق للمستثمرين وشركات الوساطة بما يتيح إنجاز صفقات من هذا النوع على أسهم شركة مدرجة دون التقيد بنطاق الحدود السعرية المعمول به في السوق.

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