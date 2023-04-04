سوق أبوظبي يواصل جهوده الترويجية لاستقطاب أبرز المؤسسات

المصدر: أبوظبي- البيان

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نظّم سوق أبوظبي للأوراق المالية، حملة ترويجية مع مؤسسات استثمارية بارزة وبورصات في هونغ كونغ وطوكيو، لمناقشة المشهد الاستثماري الحيوي في الإمارات.

واستكمالاً للحملة الترويجية الافتراضية التي جرت في سبتمبر 2022، تم تنظيم سلسلة من الاجتماعات، بالتعاون مع «بنك ميزوهو»، وشارك فيها فريق الإدارة العليا لسوق أبوظبي للأوراق المالية، مع كوكبة من مديري الأصول وصناديق التحوط والمكاتب العائلية التي تمتلك أصولاً مدارة بقيمة تزيد على 1.3 تريليون دولار. وكان السوق شهد العام الماضي تنامياً كبيراً في النشاط الاستثماري للمستثمرين المقيمين في هذين السوقين الآسيويين، حيث ارتفعت ملكيتهم من الأوراق المالية 42 % في 2022، كما ارتفعت قيمة التداول 143 %.

وقال سعيد الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للسوق: يستمر السوق في تعزيز تواصله، وتوطيد علاقاته مع الشركات الاستثمارية العالمية لتوسيع قاعدة المستثمرين فيه، وإبراز مكانة الإمارات كوجهة استثمارية رائدة على مستوى العالم.

وارتفع صافي الاستثمارات الأجنبية في السوق بمقدار 23,5 مليار درهم خلال 2022، ووصلت نسبة الأوراق المالية المملوكة لمستثمرين أجانب إلى 17,5 %، بالمقارنة مع 14 % في نهاية 2021. وكانت الحصة الأكبر من الاستثمارات الأجنبية لمستثمرين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 44 %، تليها أوروبا والمملكة المتحدة (31 %)، والأمريكتان (15 %)، وآسيا (10%). ووصلت نسبة نشاط التداول للمستثمرين من المؤسسات إلى 82 % من التداولات في 2022.

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