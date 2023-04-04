17 % نسبة التوطين في «الفجيرة للتأمين»

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

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أكد أنطوان المعلولي الرئيس التنفيذي لشركة الفجيرة الوطنية للتأمين، أن الشركة حققت معدلات نمو جيدة في مجال التوطين خلال السنوات الماضية، وتبلغ نسبة التوطين الحالية بالشركة 17 بالمئة، وهناك 45 مواطناً ومواطنة من مجموع عدد العاملين في الشركة، في إطار تنفيذ الشركة الأهداف الاستراتيجية للحكومة الاتحادية ومؤشرات الأجندة الوطنية.

وقال أنطوان المعلولي: الشركة عملت على تأهيل العديد من الكوادر الوطنية القادرة على التعامل مع متطلبات القطاع التأميني بشكل جيد، وتواصل جهودها لرفع نسبة التوطين، وتهيئة الشباب المواطنين للعمل في مختلف الأقسام من خلال التركيز على التدريب والتطوير والتأهيل، لافتاً إلى أن هذه النسبة سجلت خلال العام الجاري، فيما تسير خطط التوطين بشكل جيد في الفترة المقبلة، مؤكداً أن ملف التوطين مسألة حيوية ووطنية في المقام الأول، فالشركة تحرص على زيادة نسبة التوطين واجتذاب المزيد من المواطنين للعمل ضمن فريق عمل الشركة.

وأشار المعلولي إلى حرص الشركة على تطوير الأداء لموظفيها واستقطاب الكفاءات الوطنية التي تمتلك الخبرة والدراية اللازمة للإسهام في تحقيق أهداف الشركة من خلال تحسين آليات العمل ومنتجاته.

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