المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي استكمال دمج كيزاد للمجمعات مع شركة الإسكان الجماعي، لتشكيل أكبر شركة خاصة بسكن الموظفين في أبوظبي، وتمتلك مجموعة موانئ أبوظبي حصص الأغلبية فيها بنسب 52%.

وأشارت المجموعة في بيان لسوق أبوظبي إلى أن قيمة أسهم المؤسسة الجديدة الناشئة عن الدمج تبلغ نحو 7 مليارات درهم، ما يجعلها الأكبر من نوعها في دولة الإمارات، وقد جرى إتمام الصفقة من خلال عملية تبادل للأسهم العادية دون أي تبادل نقدي. وتعمل كيزاد للمجمعات تحت مظلة مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي – مجموعة كيزاد، التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي ويعود تاريخ عملياتها إلى 2005، حيث كانت تعمل تحت مظلة «زونزكورب».

وشركة الإسكان الجماعي مالكة لمرافق سكن الموظفين ومشغلة لها بأبوظبي، ومتخصصة بتطوير وإدارة العقارات، حيث تملك وتشغل مدينة آيكاد السكنية في مصفح بأبوظبي، بطاقة استيعابية 58 ألف سرير ومرفق تشمل مطاعم ومركز تسوق.

وستصبح شركة كيزاد للمجمعات بعد الدمج أكبر شركة لخدمات سكن الموظفين بأبوظبي، مع طاقة استيعابية مملوكة ومدارة تبلغ نحو 135 ألف سرير. وذكرت مجموعة موانئ أبوظبي أنها ستقوم بإدراج هذا الدمج بشكل كامل في بياناتها المالية عن الربع الأول لعام 2023.

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