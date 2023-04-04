«سكالو» تؤسس مقرها الرئيس بدبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة المشاريع التكنولوجية «سكالو التكنولوجية»، أمس، تأسيس مقرها الرئيس بدبي، في خطوة استراتيجية لتحديد وتوجيه الشركات الناشئة التي لديها الإمكانات لدخول الأسواق العالمية.

وتعتزم شركة سكالو التكنولوجية استثمار 100 مليون دولار في الشركات الناشئة الواعدة على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، وتعد دبي المركز الدولي المثالي لتوجيه خططها في قطاعي التكنولوجيا والألعاب.

وأسست شركة سكالو التكنولوجية في سنغافورة في سنة 2020، واختارت دبي مركزاً لعملياتها بناءً على مستوى الإمارة المرتفع للأنشطة التجارية والاقتصاد المتنامي والمبادرات الحكومية القوية لجذب رواد الأعمال والمحترفين من جميع أنحاء العالم.

وقال عبدالمالك ميراخميدوف، المدير والمؤسس المشارك لشركة سكالو التكنولوجية: تقع دبي في قلب منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا التي تشهد نمواً نشطاً وتوفر لنا العديد من الفرص الاستثمارية الرائعة.

وأضاف: نريد بشكل خاص الاستفادة من فرص التواصل مع الشركات الناشئة العالمية، ومقابلة المؤسسين المتمركزين في الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط وشمالي إفريقيا. وتعد دبي المكان الذي نحتاج فيه للتواصل مع شركائنا المحتملين كوننا مجموعة تكنولوجية عالمية تركز على القطاعات سريعة النمو في الاقتصاد الرقمي.

وقال رشيد ماخات المؤسس المشارك للشركة: تتمثل فكرتنا الأساسية في مساعدة مؤسسي الشركات الناشئة الذين يمتلكون إمكان توسيع نطاق أعمالهم لدخول الأسواق العالمية.

وأضاف: نحن مهتمون بشكل خاص بمنتجات الذكاء الاصطناعي المستندة إلى الحوسبة السحابية وشركات الألعاب، ونبحث باستمرار عن الأفكار المبتكرة المتطورة التي يمكن أن تنمو في جميع أنحاء العالم. وبتخصيص 100 مليون دولار للاستثمار في الشركات الناشئة، تقدر سكالو أن نحو 50% من هذه الاستثمارات سيكون في قطاع شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بالمنطقة .

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