مصرف الشارقة الإسلامي يطلق الوديعة المرنة طويلة الأجل

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلن مصرف الشارقة الإسلامي إطلاق الوديعة المرنة طويلة الأجل Flexi كمنتج مبتكر يتيح للعملاء من الأفراد مجموعة من المميزات الحصرية التي تشمل خيار الادخار بالدرهم الإماراتي أو الدولار الأمريكي.

وهناك أيضاً ميزة الحصول على عوائد مجزية ثابته تصل إلى 5.25 % سنويًا، ولمدة تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات، مع تسهيلات تمويلية لأصحاب الودائع المرنة طويلة الأجل يصل حدها إلى 70 % مقابل حساب الوديعة، بالإضافة إلى مرونة المنتج في توفير خيار تحديد فترات متنوعة لاستلام الأرباح، وإمكانية السحب المبكر لكامل الوديعة.

وقال نبيل أبو علوان رئيس الخدمات المصرفية للأفراد بمصرف الشارقة الإسلامي، إن هذا هو أول منتجات المصرف في العام 2023، والذي تم تصميمه وطرحه بهدف تعزيز رؤيته نحو توفير منتجات مصرفية فريدة ترتكز على الودائع والحسابات، وبما يسهم في تقوية علامته التجارية وزيادة حصته السوقية.

وأكد حرص المصرف على مواصلة طرح خيارات مريحة لعملائه في حسابات الودائع سواء حساب الإيداع الثابت أو حساب الوديعة الثابتة MAXPLUS، أو حساب الوديعة المرنة طويلة الأجل Flexi، أو المنتجات الجديدة مستقبلاً.

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