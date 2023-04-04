صندوق مشترك بين مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض ومجموعة أدنيك

المصدر: أبوظبي- البيان

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وقّع مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض بدائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي، مذكرة تفاهم مع مجموعة أدنيك، التي تمتلك وتدير «مركز أبوظبي الوطني للمعارض»؛ أكبر مراكز المعارض والمؤتمرات في منطقة الشرق الأوسط، وذلك لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للجانبين، بما يسهم في تعزيز مكانة الإمارة على خريطة الوجهات المفضلة لفعاليات الأعمال العالمية.

وأسفرت المذكرة عن إنشاء «صندوق مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض ومجموعة أدنيك المشترك»، وهو ما يأتي امتداداً لاستراتيجية المكتب، الرامية إلى تعميق أطر الشراكة مع القطاعيّن العام والخاص، لتشجيع المزيد من فعاليات الأعمال ومجموعات الشركات على إقامة برامجها وأنشطتها في أبوظبي. وسيوفر الصندوق باقات دعم إضافية لمنظمي الاجتماعات والمؤتمرات، وبرامج الحوافز في الإمارة، مع تسليط الضوء على مقوماتها الاستثنائية، باعتبارها إحدى أكثر المدن أماناً في العالم، والتي ترحب بجميع فعاليات الأعمال والمشاركين بها لاكتشاف تجاربها الملهمة.

وقال صالح الجزيري مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: «يُشكل التعاون مع مجموعة أدنيك خطوة مهمة نحو ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة رائدة لفعاليات الأعمال بمختلف أنواعها. ومن خلال الجمع بين خبرات مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض، وموارد مجموعة أدنيك من مراكز الفعاليات والمؤتمرات، وشركات الضيافة والخدمات، سنمضي قدماً في تطوير باقات متكاملة، تتضمن أفضل ما في الإمارة، وتجتذب عدداً أكبر من الفعاليات الكبيرة رفيعة المستوى إلى أبوظبي».

وقال حميد الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: «تسعدنا الشراكة لإطلاق صندوق مشترك، يقدم باقات متنوعة لمنظمي المعارض والمؤتمرات من مختلف دول العالم الراغبين في إقامة فعالياتهم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، حيث تتماشى هذه الخطوة مع جهودنا لتطوير سياحة الأعمال، والسياحة الترفيهية في أبوظبي ودولة الإمارات، وتنسجم مع سعينا المتواصل لاستقطاب الشركات ومنظمي الفعاليات إلى أبوظبي، باعتبارها وجهة عالمية واستثنائية لاستضافة كبرى المعارض والمؤتمرات».

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