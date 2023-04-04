إطلاق «عزيزي غراند» في دبي سيورتس سيتي

المصدر: دبي- البيان

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أطلقت شركة عزيزي مشروعها «عزيزي غراند» مؤخراً في دبي سيورتس سيتي. وسيضم المشروع المقرر اكتماله في الربع الأخير 2024 إجمالي 431 شقة.

وسيتضمن المشروع صالة ألعاب رياضية وحمامين للسباحة، ومناطق لعب الأطفال وأخرى للشواء، إلى جانب حدائق طبيعية ومجموعة واسعة من المرافق الصحية.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي للشركة: دبي وجهة مضيافة وواحدة من أكثر المدن حيوية وأمناً وابتكاراً وتقدماً، ويعتبر إطلاق المشروع الجديد خطوة أخرى في رحلتنا للإسهام في الارتقاء بهذه المدينة.

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