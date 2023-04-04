تعاون بين «إنفورما ماركتس» واللجنة الوطنية للشحن لتعزيز أداء القطاع

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقّعت شركة «إنفورما ماركتس» مع اللجنة الوطنية للشحن والإمداد (نافل) اتفاقية تعاون لتعزيز أداء القطاع اللوجستي عبر دعم مؤتمر ومعرض سيتريد للقطاع البحري واللوجستي في الشرق الأوسط؛ الحدث الرئيس ضمن فعاليات أسبوع الإمارات البحري، الذي يقام تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية في الفترة من 16 إلى 18 مايو 2023، في مركز دبي التجاري العالمي.

وانطلقت اللجنة الوطنية للشحن والإمداد وهي مؤسسة غير ربحية عام 1992 لدعم وتعزيز صناعة الشحن والخدمات اللوجستية في الإمارات. وتجمع المعنيين في مجال الشحن والخدمات اللوجستية وصناعة الشحن في الدولة تحت مظلة واحدة، إضافة إلى دورها في رعاية مصالح أعضائها من شركات القطاع اللوجستي في الدولة.

وقالت نادية عبد العزيز، رئيس اللجنة الوطنية للشحن والإمداد (نافل): ندرك الدور المحوري لدولة الإمارات باعتبارها مقراً لعدد من أكبر الموانئ الإقليمية وأكثرها نشاطاً في العالم، وفي مقدمتها ميناء جبل علي وميناء خليفة، اللذان يقومان بمناولة ملايين الحاويات سنوياً، ما يجعل الدولة مركزاً تجارياً إقليمياً عالمياً رائداً.

وتفوق قيمة سوق الخدمات اللوجستية في الدولة مليارات الدولارات، ويتواصل نموها المتسارع عاماً بعد عام؛ لذا، من الضروري دعم الفعاليات اللوجستية في الدولة ورعايتها من قبل مختلف الجهات والهيئات، وفي مقدمتها اللجنة الوطنية للشحن والإمداد.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز