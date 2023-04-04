مذكرة تفاهم بين جمارك دبي و«بريد الإمارات» لتطوير نظام للتسهيل على المتعاملين

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت جمارك دبي عن توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة بريد الإمارات لمنح المجموعة صلاحية إنشاء وتطوير نظام إلكتروني يخولها تنظيم وتقديم البيانات الجمركية، وذلك لتيسير وتسهيل الإجراءات على المتعاملين.

وقع المذكرة أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وعبد الله الأشـرم الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة بريد الإمارات، وذلك في المقر الرئيسي لجمارك دبي.

وقال أحمد محبوب مصبح: ملتزمون بتحقيق سعادة متعاملينا ودعم دبي أحد أفضل المدن للعيش والعمل وعاصمة عالمية للاقتصاد والتجارة، مؤكداً الترحيب بالتعاون مع المؤسسات والهيئات والجهات الحكومية والخاصة لتقديم خدمات مبتكرة وسباقة إلى عملائها بما يضمن أفضل مستوى من الخدمات وفق خطتها 2021 - 2026.

وقال عبد الله الأشرم: تستهدف المذكرة تحسين كفاءة العمليات التشغيلية والاتصال. كما تهدف إلى تبني أفضل ممارسات الأعمال التي تدعم التنمية الشاملة والتدفق السلس للتجارة في دبي، مع التركيز على اعتماد العديد من المبادرات لتعزيز قدرات الطرفين في مجال الخدمات المشتركة وتطوير خدمات جديدة.

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