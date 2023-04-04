القرية العالمية.. وجهة رمضانية ساحرة

المصدر: دبي - البيان

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تواصل القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، استقطاب الآلاف من ضيوفها من عشاق التسوق يومياً خلال شهر رمضان المبارك نظراً لما تزخر به هذه الوجهة المميزة من تجارب وخدمات تسوق رائعة يقدمها أكثر من 3,500 متجر ومنفذ للتسوق عبر أجنحتها الـ27، الأمر الذي يجعل منها وجهة رمضانية ساحرة وملاذاً استثنائياً للباحثين عن عيش أجواء يفوح منها عبق العادات والتقاليد الرمضانية العريقة.

تقدم القرية العالمية لضيوفها من المتسوقين كل ما يحتاجونه من زينة رمضان، والإكسسوارات المنزلية، وأطقم الشاي والقهوة، والتي تزخر بها العديد من الأجنحة مثل مصر وتركيا وجناح مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية. كما يمكن للضيوف العثور على مجموعة واسعة من أشهى الحلويات الرمضانية في أجنحة تركيا وسوريا وعمان.

وتتوافر أنواع لا حصر لها من التوابل والبهارات المميزة لأطباق رمضان الشهيرة في متاجر ومحال أجنحة الإمارات واليمن وباكستان والكويت والبحرين وإيران.

وتقدم أجنحة فلسطين والمغرب والإمارات وسوريا لزوارها مجموعة منوعة من السلع مثل الأزياء ومنتجات الحرف اليدوية والهدايا التذكارية، بينما تمتلئ شوارع الوجهة النابضة بالحياة بالباعة الذين يعرضون مختلف أنواع المنتجات، بما فيها المصنوعات الفخارية اليدوية والمجوهرات التقليدية، مما يجعل القرية العالمية مقصداً مثالياً لشراء هدايا فريدة من نوعها للأهل والأصدقاء.

وبالإضافة إلى متعة التسوق، تتميز القرية العالمية في الشهر الفضيل باحتضانها لمجموعة واسعة من منافذ الطعام التي تقدم أشهى أطباق الإفطار والسحور التقليدية، إلى جانب أنشطة وفعاليات ترفيهية وثقافية ممتعة للعائلات والصغار.

تجسد القرية العالمية، بكل ما تزخر به من ثقافات وتقاليد وفرص رائعة التسوق، مقصداً رمضانياً مثالياً لزيارته مع العائلة والأصدقاء خلال هذا الشهر الفضيل.

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