غرفة الشارقة و«اتصالات القابضة» تستشرفان حلولاً مبتكرة لدعم الأعمال

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع شركة اتصالات للخدمات القابضة، آليات التعاون المشترك بين الجانبين، وسبل الاستفادة من الحلول التقنية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تقدمها الشركة لمواصلة تطوير البيئة الرقمية لغرفة الشارقة، لتكون داعماً رئيساً في تطوير أفضل الخدمات الرقمية ودعم ازدهار أعمال أعضاء الغرفة ومجتمع الأعمال في الإمارة.

وجرى ذلك خلال اللقاء الذي تم في مقر الغرفة وجمع محمد العوضي مدير عام غرفة الشارقة، ومعمر الرخيمي الرئيس التنفيذي لاتصالات، بحضور عبد العزيز شطاف مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، وعدد من المسؤولين من الجانبين، حيث ناقشوا آلية التعاون لمجموعة من المشاريع التطويرية المشتركة التي تعزز توجهات الدولة نحو الاقتصاد الرقمي، فضلاً عن التعرف على الامتيازات التي تمنحها شركة اتصالات وجهودها في خدمة مجتمع الأعمال، من خلال الخدمات ذات القيمة المضافة التي توفرها.

وأكد العوضي أن الاجتماع سيكون له آثار إيجابية تجاه تطوير برامج ومبادرات تعزز منظومة الغرفة الرقمية والخدمات التي تقدمها لصالح مجتمع الأعمال المحلي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز