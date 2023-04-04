الاحتفاء بيوم المهندس الإماراتي

المصدر: دبي - البيان

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قال المهندس عبد الله يوسف آل علي، رئيس جمعية المهندسين في الإمارات، إننا نفتخر بأن يكون الثالث من أبريل يوماً يمثل المهندس الإماراتي الذي أصبح نموذجاً إقليمياً وعالمياً يحتذى به.

وأضاف: أتقدم باسمي وباسم مجلس إدارة الجمعية بالتهنئة إلى جميع المهندسين والمهندسات في الإمارات بمناسبة يوم المهندس الإماراتي الذي قدم أمثلة بارزة لعمل وطني يشار إليه بالبنان، ما أسهم في دخول الدولة عالم الفضاء والطاقة النووية للأغراض السلمية، إضافة إلى النهضة العمرانية والصناعية التي نعيشها اليوم وغيرها في الكثير من القطاعات.

وأشار إلى أنه في 2023 عام الاستدامة، تتضافر جهود جميع أفراد المجتمع وعلى مقدمتهم المهندس الإماراتي لدعم رؤية القيادة الرشيدة للخمسين سنة المقبلة، ومئوية الإمارات 2071 لجعل الإمارات أفضل دول العالم في المجال الهندسي.

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