«آي تي فالي» تواصل توسيع نشاطها في أسواق الإمارات

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد مصطفى عبدالرحمن، رئيس مجلس إدارة «آي تي فالي» لتطوير الحلول التكنولوجية مواصلة الشركة توسيع نشاطها في أسواق الإمارات.

وتعمل «آي تي فالي» على توفير الحلول والخدمات لتلبية احتياجات السوق الإماراتي، مع تطوير قدراتها عبر إنشاء وحدات تكنولوجيا متخصصة وكذلك في خدمات ما بعد البيع، إلى جانب تقديم خدمة الاستشارات الفنية.

وحصلت شركة «آي تي فالي»، العاملة في مصر والإمارات، على حقوق الامتياز شريكاً بلاتينياً لشركة «دِل تكنولوجيز» في الشرق الأوسط. وقال مصطفى عبدالرحمن إن هذه الترقية ستعزز نجاح الشركة، مؤكداً الحرص على إحراز المزيد من التقدم بالقيام بمبادرات مماثلة في المستقبل. وأضاف أنه في سياق الشراكة الجديدة، تم تأسيس 3 وحدات خصيصاً لتحقيق الأهداف؛ إحداها للتخطيط والثانية للتوريد والثالثة للحفاظ على الجودة المقدمة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز